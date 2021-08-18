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Скарлетт Йоханссон народила другу дитину

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США, Середа 18 серпня 2021 23:11
Скарлетт Йоханссон народила другу дитину Фото: Скарлетт Йоханссон народила дитину від коміка Коліна Джоста(instagram.com/scarlettjohanssonworld)
Автор: Роман Мирончук

Скарлетт Йоханссон стала мамою вдруге. При цьому це перша її спільна дитина з коміком Коліном Джост, за якого вона вийшла заміж в жовтні 2020 року.

Про це повідомив Джост в Instagram.

Він заявив, що у них народився хлопчик і його назвали Космо.

"Добре, добре, у нас народилася дитина. Його звуть Космо. Ми його дуже любимо", - написав щасливий батько.

Скарлетт довго намагалася тримати в строгому секреті свою вагітність. Вона навіть пропустила кілька заходів, присвячених виходу фільму "Чорна вдова", де вона грає головну роль і є виконавчим продюсером.

Актриса з'являлася на них тільки за допомогою відеозв'язку і намагалася не показувати себе в повний зріст.

Зазначимо, що у Йоханссон є дочка Роуз Дороті от попереднього шлюбу з журналістом Роменом Доріаком. Дівчинці виповнилося восени виповниться 7 років.

З Коліном Джост актриса почала зустрічатися у 2017 році. У травні 2019 року пара побралася. А вже в жовтні 2020 вони зіграли весілля, на якій були присутні тільки близькі люди.

Нагадаємо, що першим чоловіком Скарлетт Йоханссон був відомий актор Райан Рейнольдс. Пара одружилася у 2008 році, а через два роки оголосила про розлучення.

Раніше Йоханссон розповіла, як проходило її таємне весілля з Коліном Джостом.

Ми також писали про те, що принц Гаррі і Меган Маркл вирішили таємно хрестити доньку без Єлизавети II.

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