Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. При этом это первый ее совместный ребенок с комиком Колином Джостом, за которого она вышла замуж в октябре 2020 года.
Об этом сообщил Джост в Instagram.
Он заявил, что у них родился мальчик и его назвали Космо.
"Хорошо, хорошо, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим", - написал счастливый отец.
Скарлетт долго старалась держать в строгом секрете свою беременность. Она даже пропустила несколько мероприятий, посвященных выходу фильма "Черная вдова", где она играет главную роль и является исполнительным продюсером.
Актриса появлялась на них только с помощью видеосвязи и старалась не показывать себя в полный рост.
Отметим, что у Йоханссон есть дочь Роуз Дороти от предыдущего брака с журналистом Роменом Дориаком. Девочке этой осенью исполнится 7 лет.
С Колином Джостом актриса начала встречаться в 2017 году. В мае 2019 года пара обручилась. А уже в октябре 2020 они сыграли свадьбу, на которой присутствовали только близкие люди.
Напомним, что первым мужем Скарлетт Йоханссон был известный актер Райан Рейнольдс. Пара поженилась в 2008 году, а через два года объявила о разводе.
Ранее Йоханссон рассказала, как проходила ее тайная свадьба с Колином Джостом.
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