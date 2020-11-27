Слушайте голос разума: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября

Гороскоп на конец ноября говорит о том, что представителей всех зодиакальных созвездий ожидает сложны и напряженный период. Возможны резкие перемены в жизни, сложные решения и конфликтные ситуации.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 27 ноября, и предупредили, кому стоит быть осторожнее с деньгами. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Вас ожидает решение важных вопросов, возможно поступление новых интересных предложений, на которые обязательно нужно обратить внимание. Не забудьте найти время для встречи и общения с друзьями.

Телец. Вас ожидают приятные сюрпризы в сфере любви и личной жизни. Одиноким Тельцам стоит покинуть стены уютного дома - это повысит шанс встретить свою судьбу. Будьте осторожны с долгами.

Близнецы. Удачный день для реализации новых планов. В отношениях с любимыми все будет спокойно и гармонично. Не принимайте участие в интригах и сдержите себя от крупных трат.

Рак. Во время важных разговоров слушайте голос разума, а все разногласия можно решить с помощью компромиссов. Приятными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также поездки. Звезды сулят сюрпризы в любви.

Лев. Начните сегодня важные переговоры и поиск компромиссов. Не исключено развитие новых отношений. Не давайте пустые обещания и не предъявляйте повышенные требования к другим людям. В отношениях с близкими обойдитесь без замечаний и упреков.

Дева. Избегайте сегодня общения с начальством – вы можете вызвать раздражение даже без причины и вас могут незаслуженно обидеть. К концу дня ситуация исправится, и ваши идеи могут найти отклик у окружающих.

Весы. Все ваши действия направлены на достижение успеха и залогом вашей удачи станет дисциплинированность и ответственность. Это же касается и любовной сферы – проявите в отношениях с близким человеком больше заботы и внимания.

Скорпион. Обстоятельства сложатся так, что вы сможете собраться с мыслями и решить все вопросы. Будьте осторожны – могут быть конфликты. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. Не допускайте со своей стороны никакого насилия – это обернется против вас.

Стрелец. День пролетит стремительно и вам не стоит бояться трудностей, вы с ними легко справитесь. Вы сможете вдохновить на подвиги даже самых ленивых. А вот вмешиваться в вашу личную жизнь никому не позволяйте и не поступайте кому-нибудь назло.

Козерог. На личном фронте могут возникнуть трудности, которые зацепят и рабочую сферу. Не отказывайтесь от помощи коллег и не стесняйтесь спрашивать советы. Удачными будут небольшие прогулки и путешествия.

Водолей. Работать вам сегодня точно не захочется, так как голова будет забита разными с мыслями. Постарайтесь обходить острые углы в общении, не ввязывайтесь в споры и не давайте обещаний. Поберегите своих родных и близких.

Рыбы. События в пятницу будут интересные и насыщенные, но вам лучше выбрать позицию пассивного наблюдателя. Вы можете совершить поступки, которые беду не навлекут, но хлопот доставят точно.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков декабря.

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