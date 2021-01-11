СМИ узнали, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине

Тина Кароль, похоже совсем не страдает от отмены концертов из-за карантина в Украине. В то время как многие звезды протестуют против ограничительных мер, артистка неплохо зарабатывает, и никакой локдаун ей не страшен.

Певица настолько преуспела, что полгода назад даже купила два гектара земли в Карпатах, говорится в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Это два участка в живописной полонине, стоимостью около 100 тысяч долларов.

Журналисты узнали, что гонорар певицы составляет от 20 до 25 тысяч долларов за один корпоратив. Но в прошлом году у топовых украинских артистов было не более одного выступления в месяц.

При этом Тина Кароль не унывает. Звезда перепрофилировалась в бизнесвумен, что зарабатывает и без пения. В частности, артистка около года является лицом масштабной кампании, музой и амбассадором известного бренда ювелирных украшений. Певица даже выпустила собственную коллекцию "ювелирки", вдохновившись, по ее словам, цветами из собственного сада.

Как удалось выяснить, звезда с таким именем за долгоиграющую кампанию может запросить и 100 и 200 тысяч долларов. Особенно если речь о крупной компании.

Кроме того певица не стесняется зарабатывать и на малоизвестных марках одежды и аксессуаров. Журналисты нашли молодежный бренд, который разработал коллекцию шапок в коллаборации с артисткой.

Артистка также самостоятельно продает ряд товаров. Около трех лет назад она выпустила свою именную красную помаду. А в прошлом году она презентовала еще и собственный парфюм.

Вскоре, как раз в разгар локдауна, народная артистка открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента шелковые платки, восковые свечи и даже защитные маски для лица.

Тина Кароль хорошо зарабатывает на карантине (видео: Телеканал Кyiv Live)

Напомним, что Тина Кароль совсем недавно оскандалилась, призвав поклонников присоединяться к своей странице в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

А немногим ранее певица с недоумением высказалась о протестах украинских звезд под Кабмином. Артистка говорит, что тоже сала "жертвой" концертного локдауна весной, но с пониманием относится к введенным правилам.