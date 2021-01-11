ЗМІ дізналися, як і скільки Тіна Кароль заробляє на карантині

Тіна Кароль, схоже зовсім не страждає від скасування концертів через карантин в Україні. У той час як багато зірок протестують проти обмежувальних заходів, артистка непогано заробляє, і ніякий локдаун їй не страшний.

Співачка настільки успішна, що півроку тому навіть купила два гектари землі в Карпатах, йдеться в програмі-розслідуванні "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE. Це дві ділянки в мальовничій полонині, вартістю близько 100 тисяч доларів.

Журналісти дізналися, що гонорар співачки становить від 20 до 25 тисяч доларів за один корпоратив. Але торік у топових українських артистів було не більше одного виступу на місяць.

При цьому Тіна Кароль не сумує. Зірка перепрофілювалася в бізнесвумен, що заробляє і без співу. Зокрема, артистка близько року є обличчям масштабної кампанії, музою і амбасадором відомого бренду ювелірних прикрас. Співачка навіть випустила власну колекцію "ювелірки", надихнувшись, за її словами, квітами з власного саду.

Як вдалося з'ясувати, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити і 100 і 200 тисяч доларів. Особливо якщо йдеться про велику компанію.

Крім того, співачка не соромиться заробляти і на маловідомих марках одягу та аксесуарів. Журналісти знайшли молодіжний бренд, який розробив колекцію шапок в колаборації з артисткою.

Артистка також самостійно продає ряд товарів. Близько трьох років тому вона випустила свою іменну червону помаду. А торік вона презентувала ще й власний парфум.

Згодом, якраз у розпал локдауну, народна артистка відкрила інтернет-магазин аксесуарів і взуття, де серед асортименту шовкові хустки, воскові свічки і навіть захисні маски для обличчя.

Тіна Кароль добре заробляє на карантині (відео: Телеканал Кyiv Live)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зовсім недавно оскандалилася, закликавши прихильників приєднуватися до своєї сторінці в забороненій соцмережі "ВКонтакте".

А трохи раніше співачка з подивом висловилася про протести українських зірок під Кабміном. Артистка каже, що теж сала "жертвою" концертного локдаунау навесні, але з розумінням ставиться до введених правил.