Смотрите в оба: гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 ноября по 6 декабря

Гороскоп на декабрь говорит о том, что последний месяц уходящего года станет настоящим испытанием для многих представителей зодиакального созвездия. Возможны сложные ситуации и принятие важных решений. В начале месяца стоит быть внимательнее, чтобы не попасть в глупую ситуацию.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 30 ноября по 6 декабря, и кому звезды обещают удачу и везение. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

На понедельник не планируйте важных дел, постарайтесь немного отдохнуть. Релаксация поможет настроиться на позитивное настроение на всю неделю. Если есть возможность – побудьте дома. Избегайте общественных мест и неприятных людей. Со вторника темп жизни начнет увеличиваться и можно планировать путешествия, шоппинг или полезные приобретения к новому году. На выходных наведите порядок в доме.

Телец

Звезды сулят очень благоприятный период для работы и бизнеса. Можно решить наконец-то все проблемы, в том числе и финансовые, а также найти взаимопонимание с теми, с кем это ранее не удавалось. Уборкой в доме займитесь в любой день, кроме понедельника. Удачными станут знакомства, особенно 5 и 6 декабря. Это может быть общение в социальных сетях, в реальности, свидание или флирт. Постарайтесь провести границу между любовью и работой – служебные интрижки на пользу точно не пойдут.

Близнецы

Посвятите время своей второй половине, родным, друзьям. Можно сходить в гости или собрать самых близких у себя дома. На этой неделе ваша поддержка и понимание может понадобиться кому-то из близкого окружения. В пятницу можно браться за новые дела или отправляться в путешествие. Также будет продуктивным обучение, стоит инвестировать в свое развитие. А вот от лжи и хитрости лучше отказаться – они могут испортить репутацию.

Рак

В ближайшую неделю сконцентрируйтесь на собственном развитии, чтобы стать более цельной личностью. Звезды сулят вам идеальное время для получения новых знаний, обучения, деловых поездок, духовного общения. Не забудьте о том, что кроме важных рабочих задач, вам нужно отдыхать и восстанавливать силы. Также могут возникнуть непредвиденные ситуации – проявите хладнокровие, чтобы не принимать решения сгоряча.

Лев

Первый и последний день недели будут опасными, остерегайтесь врагов и недоброжелателей. На выходных обойти неприятности стороной будет довольно легко, а вот понедельник может стать настоящим испытанием. Львам придется столкнуться лицом к лицу с завистниками и хлопотами. Нервы, спешка, негатив – все окажется факторами риска. Не давайте людям пустых обещаний, будьте осторожны в планах – могут срываться встречи.

Дева

В последний день осени откажитесь от дел, которые не вызывают у вас восторга. С 1 декабря энергетика начнет улучшаться, и настроение станет более оптимистичное. Уделите свое время урегулированию разногласий и проблем в отношениях. Доведите все начатое до логического завершения и постарайтесь не отклоняться от стандартного распорядка дня. Постарайтесь сэкономить свои деньги, время и нервы.

Весы

Постарайтесь избавиться от негатива в ближайшие дни или хотя бы сделайте шаги в этом направлении. Если вы хотели сменить работу или посетить другой город – это лучше сделать в середине недели и это добавит позитивной энергии и настроения. В личных отношениях может возникнуть неразбериха – откроется любовный треугольник, пропадет интерес или гармония. Постарайтесь не впадать в крайности и в общении со старшим поколением проявите тактичность и сдержанность.

Скорпион

Неделя начнется с упадка сил и восстановятся они не сразу. До среды не перенапрягайте себя и не рискуйте без надобности. Посвятите время отдыху или решению несложных задач. Вторая половина недели будет более продуктивная, и многие направления начнут меняться к лучшему. У вас начнут исчезать сомнения, страхи, дурные мысли и хорошее настроение подскажет, как нужно поступить в той или иной ситуации. В конце недели займитесь творческой работой.

Стрелец

Для того чтобы добиться желаемого на этой неделе, вам понадобиться правильный настрой и силы небесных светил. Затмение на Стрельцов окажет благоприятное воздействие и в начале недели стоит посвятить себя любимым делам. Работа будет получаться, а в романтической сфере возможны приятные изменения. Постарайтесь поменьше обращать внимания на критику в свой адрес и не особо критиковать окружающих.

Козерог

У вас начинается период духовного развития и следующие недели будут очень динамичными. Астрологи рекомендуют набраться сил и четко составить план своих действий, так как количество дел начнет зашкаливать. На выходных ожидайте нестандартных ситуаций и постарайтесь избавиться от иллюзий в отношении людей. Просто принимайте их такими, как они есть. Близкие могут вас раздражать, но не стоит от них отворачиваться.

Водолей

Первая половина недели будет весьма сложной. Могут быть срывы планов, проблемы дома и на работе. Обойти все трудности не получится, но если принять неурядицы довольно спокойно и постараться все решить с холодной головой, то все пройдет без последствий. Постарайтесь забывать все плохое и переключаться, используйте гибкость характера. Не зацикливайтесь на неприятностях, идите на уступки и прощайте людей.

Рыбы

Звезды и планеты в ближайшее время войдут в удачное положение и ничего не помешает вам воплотить в жизнь грандиозные планы. Агрессивность со стороны окружающих сменится на дружелюбие. Рыбы станут более обаятельными и это поможет им произвести впечатление при новом знакомстве. Конец недели стоит посвятить шоппингу и отдыху, можно обновить гардероб и начат закупку подарков на праздники.

Напомним, ранее мы писали о том, что эти знаки Зодиака ждут щедрые подарки Фортуны в декабре.

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