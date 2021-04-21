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Смотрится дорого и стройнит: стилист назвала самый актуальный тренд сезона

Автор: Татьяна Турчаникова

Этот тренд - один из самых актуальных уже не первый год. Он очень "носибельный" и не сдает позиции в новом сезоне.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.⁣⠀⠀

Монохром - принцип составления образов, основанный на использовании разных оттенков одного и того же цвета, рассказала Татьяна.

"Молочный - беж - коричневый. Мышиный - средний, серый - графитовый. Разные оттенки розового, голубого, красного, бордо. Ну, вы поняли. Для примера я использую беж и пастельные тона. Весна, хочется светлого. Но это не обязательно", - подчеркнула Волкова. ⁣⠀

Примеры монохромных луков (фото: instagram.com/tatvolkova)

Почему монохром снова актуальный - плюсы⁣ тренда⁣⠀

  • "Ну, во-первых, это красиво. ⁣⁣
  • Во-вторых, монохром в светлом исполнении (бежевый, серый) смотрится дорого. Это психология в чистом виде. Принято считать, что обеспеченные люди меньше ориентированы на практичность вещей и между практичностью и эстетикой могут себе позволить выбирать второе.⁣⁣

Сразу отвечу на аргументы "против" сторонников практичности. Во-первых, светло-серый, бежевый и темные тона пачкаются примерно одинаково. Во-вторых, всему свое место. Ходить в этом во всем в песочницу с ребенком не обязательно. А "в люди" - почему бы и нет?⁣⁣⠀

  • В-третьих, монохром сводит к минимуму контрасты цвета по горизонтали в образе. Соответственно, в монохромно вы будете выглядеть выше и стройнее. А ноги при низком контрасте поясное изделие / обувь - длиннее", - подытожила стилист.

Напомним, стилист рассказала, какая обувь на пике популярности летом 2021.

Также читайте, как выбрать брюки по типу фигуры.

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Новости Украины трендстилист
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