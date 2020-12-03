Надвигается снег и мороз: в каких регионах нужно одеваться потеплее

Погода в Украине в четверг, 3 декабря, ожидается холодная. При этом в четырех областях будет снег: Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

По данным Укргидрометцентра, в Черниговской и Полтавкой областях ночью температура воздуха составит -2…-4 градуса, а днем 0…+2. В Сумской и Харьковской областях ночью столбики термометров опустятся до -3…-5, днем также будет 0…+2.

На востоке Украины также будет холодно, но без снега. В Луганской области ночью -4…-6, днем 0…+2. В Донецкой области ночью будет немного теплее -3…-5 ночью и +1...+3 днем.

В центральной части также без осадков, но ночью температура воздуха будет минусовая. В Черкасской области ночью -2…-4, днем +1…+3. В Кировоградской области ночью -1…-3, днем +2…+4. В Днепропетровской области ночью -1…-3, днем +2…+4. В Запорожской области будет теплее, ночью -1…+1, а днем +4…+6.

В западных регионах без дождя, но будет холодно. Во Львовской области ночью -2…-4, днем +1…+3. В Ивано-Франковской области ночью -3…-5, днем +1…+3. В Закарпатской области ночью -3…-5, днем +6…+8. В Тернопольской области ночью -3…-5, днем 0…+2.

На юге будет теплее всего. В Николаевской области ночью -1…+1, днем +6…+8 градусов. В Херсонской области ночью -1…+1, днем +6...+8. В Одесской области ночью +1…+3, днем +5…+7.

В Киеве без осадков, ночью -1…-3, днем 0…+2.

Карта погоды в Украине на четверг, 3 декабря

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