Собор архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы
8 апреля православная церковь почитает память Благовеста Гавриила. Этот день считается своеобразным продолжением прошедшего Благовещения, потому очень важен для людей.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.
В этот день принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.
Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют очень важное значение.
Главные приметы этого дня:
- Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.
- Если снег все еще не растаял на крышах - будет холодно еще целый месяц.
- Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
- Сны в ночь на 8 апреля сбываются. Они вещи, и исполняются в течение одной недели после того, как приснятся.
- Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.
- Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- В этот день запрещалось работать- вся работа "шла к черту"
Именинники этого дня – Алла, Анна, Василий. Не забудьте поздравить их с днем ангела!
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