ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Собор архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети

Новость на русском →
П'ятниця 08 квітня 2022 06:01
Собор архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 квітня православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, тому дуже важливий для людей.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, син Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовіста за важливістю практично не поступається Благовіщенню.

В цей день заведено молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним з найбільших воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.

Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.

Головні прикмети цього дня:

  • Заморозки в цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.
  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах - буде холодно ще цілий місяць.
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-яке прохання і виконає світле бажання.
  • Сни в ніч на 8 квітня збуваються. Вони речі, і виконуються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо черемха зацвіла - можна картоплю висаджувати.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день заборонялося працювати - вся робота "йшла до біса"

Іменинники цього дня - Алла, Анна, Василь. Не забудьте привітати їх з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
STYLER
Великдень в умовах війни: як святкувати і що буде з вихідними
Великдень в умовах війни: як святкувати і що буде з вихідними