Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы
13 июля 2020 православные отмечают праздник Двенадцати апостолов – учеников Христа.
В нашем материале ниже читайте, что можно, а что нельзя делать в этот день и его основные приметы.
Этот день посвящен людям, которые первыми поверили в Христа и пошли за ним. Их звали Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота.
В народе же 13 июля пышно праздновалась Макушка лета. Наши предки верили, что именно в этот придет настоящая жара.
Что нельзя делать 13 июля
- Не следует употреблять алкоголь. Вообще лучше отказаться от любых напитков, кроме простой воды.
- Лучше избегать шумных компаний. Правильнее всего будет остаться дома и посвятить время духовному очищению.
- Важно избегать сквернословия. Брань может навлечь несчастья.
- Не следует увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.
- В праздник не принято вспоминать ни о слабости, которую проявил Петр, ни о предательстве Иуды.
Что можно делать в День двенадцати апостолов
В этот день – прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.
Приметы на 13 июля
- Услышать кукушку – к долгому и жаркому лету;
- Много росы утром – к солнечной погоде;
- Встретить знакомого в начале дня – к несчастью;
- Облака желтого цвета по небу плывут – к грозе.
Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле 2021 года.