Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети

У нашому матеріалі нижче читайте, що можна, а що не можна робити в цей день і його основні прикмети.

Цей день присвячений людям, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Їх звали Петро і його брат Андрій, Яків Зеведєєв і його брат Іоанн, Філіп, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфєєв, Тадей (Юда Яковль), Симон Зілот і Матвій. Останній став 12-м апостолом, зайнявши за жеребом місце Іуди Іскаріота.

У народі ж 13 липня пишно святкувалася верхівка літа. Наші предки вірили, що саме в цей прийде справжня спека.

Що не можна робити 13 липня

Не слід вживати алкоголь. Взагалі краще відмовитися від будь-яких напоїв, крім простої води.

Краще уникати галасливих компаній. Правильніше за все буде залишитися вдома і присвятити час духовному очищенню.

Важливо уникати лихослів'я. Лайка може накликати нещастя.

Не слід захоплюватися азартними іграми. Великий ризик втратити всі гроші.

У свято не заведено згадувати ні про слабкість, яку проявив Петро, ні про зраду Іуди.

Що можна робити в день дванадцяти апостолів

У цей день - прощаються недоліки, людські слабкості і гріхи. Апостоли щиро розкаялися. І люди в цей день каються за свої слабкості та помилки і просять вибачення один у одного.

Прикмети на 13 липня