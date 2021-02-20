Сохрани романтику после 14 лет брака: советы знаменитой актрисы

Да, не существует единого секрета идеального брака. Но есть нюансы, которые делают семью еще ближе, а партнеров - еще любимее.

Как сохранить романтику в браке? Этим вопросом часто задаются люди, которые уже немало лет живут вместе.

Актриса сериала "Швидка" на канале НЛО TV Надежда Хильская, которая уже 14 лет замужем за актером Алексеем Хильским, рассказывает читателям Lite свои правила счастливого брака и делиться секретами длительных отношений.

Относитесь ко всему с юмором

Самая тяжелая работа это - семья. Для того, чтобы это была любимая работа, нужно относиться ко всему с юмором. Не всегда хватает сил и терпения, но мы стараемся! Конечно, иногда мне кажется, что я стараюсь больше всех, а мои труды остаются незамеченными. И тут на помощь моему мужу приходит букет цветов - и я снова окрылённая!

Помните, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок

Есть такая народная мудрость - "путь к сердцу мужчины лежит через его желудок". Так вот, проверено - работает! Радую своего мужа всякими вкусностями, и он доволен. Надо сказать, я тоже.

Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)

Придумывайте, как организовать совместный досуг

Мы придумываем всякие интересные идеи для совместного времяпрепровождения. Вот недавно любимый отвел нас с дочкой на экскурсию к подземной реке "Глыбочица". Звучит романтично, но, по факту, мы спустились под землю через люк, и через несколько километров, пройденных под землей, вылезли наружу. Такие моменты объединяют!

Помните, что счастье - в мелочах

Я считаю, счастье кроется в мелочах. Например, в просмотре сериала "Друзья" перед сном. Настольными играми, перед которыми нужно обязательно освежить правила. В том, что я уже забыла, как нужно покупать билеты на поезд, ведь мне всегда покупает их муж. В объятиях. В том, что он все 14 лет переспрашивает, куда лить порошок, и куда ополаскиватель в стиральной машине. И даже, когда ругается, что я не вылила воду из пылесоса, и жертвуя своим обостренным обонянием, делает это вместо меня.

Самое главное - полюбить в своей второй половине не только достоинства, но и недостатки, которые есть в каждом из нас. Вот тут-то и не обойтись без юмора, о котором я упоминала выше!

Желаю всем, как можно больше счастливых моментов и любви!

Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)