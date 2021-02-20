Сохрани романтику после 14 лет брака: советы знаменитой актрисы
Как сохранить романтику в браке? Этим вопросом часто задаются люди, которые уже немало лет живут вместе.
Да, не существует единого секрета идеального брака. Но есть нюансы, которые делают семью еще ближе, а партнеров - еще любимее.
Актриса сериала "Швидка" на канале НЛО TV Надежда Хильская, которая уже 14 лет замужем за актером Алексеем Хильским, рассказывает читателям Lite свои правила счастливого брака и делиться секретами длительных отношений.
Относитесь ко всему с юмором
Самая тяжелая работа это - семья. Для того, чтобы это была любимая работа, нужно относиться ко всему с юмором. Не всегда хватает сил и терпения, но мы стараемся! Конечно, иногда мне кажется, что я стараюсь больше всех, а мои труды остаются незамеченными. И тут на помощь моему мужу приходит букет цветов - и я снова окрылённая!
Помните, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок
Есть такая народная мудрость - "путь к сердцу мужчины лежит через его желудок". Так вот, проверено - работает! Радую своего мужа всякими вкусностями, и он доволен. Надо сказать, я тоже.
Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)
Придумывайте, как организовать совместный досуг
Мы придумываем всякие интересные идеи для совместного времяпрепровождения. Вот недавно любимый отвел нас с дочкой на экскурсию к подземной реке "Глыбочица". Звучит романтично, но, по факту, мы спустились под землю через люк, и через несколько километров, пройденных под землей, вылезли наружу. Такие моменты объединяют!
Помните, что счастье - в мелочах
Я считаю, счастье кроется в мелочах. Например, в просмотре сериала "Друзья" перед сном. Настольными играми, перед которыми нужно обязательно освежить правила. В том, что я уже забыла, как нужно покупать билеты на поезд, ведь мне всегда покупает их муж. В объятиях. В том, что он все 14 лет переспрашивает, куда лить порошок, и куда ополаскиватель в стиральной машине. И даже, когда ругается, что я не вылила воду из пылесоса, и жертвуя своим обостренным обонянием, делает это вместо меня.
Самое главное - полюбить в своей второй половине не только достоинства, но и недостатки, которые есть в каждом из нас. Вот тут-то и не обойтись без юмора, о котором я упоминала выше!
Желаю всем, как можно больше счастливых моментов и любви!
Надежда Хильская с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)
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