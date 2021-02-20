Збережи романтику після 14 років шлюбу: поради знаменитої актриси

Так, не існує єдиного секрету ідеального шлюбу. Але є нюанси, які роблять сім'ю ще ближче один до одного.

Як зберегти романтику у шлюбі? Цим питанням часто задаються люди, які вже чимало років живуть разом.

Актриса серіалу "Швидка" на каналі НЛО TV Надія Хільська, яка вже 14 років заміжня за актором Олексієм Хільскьм, розповідає читачам Lite свої правила щасливого шлюбу і ділитися секретами тривалих відносин.

Ставтеся до всього з гумором

Найважча робота це - сім'я. Для того, щоб це була улюблена робота, потрібно ставитися до всього з гумором. Не завжди вистачає сил і терпіння, але ми намагаємося! Звичайно, іноді мені здається, що я намагаюся більше за всіх, а мої труди залишаються непоміченими. І тут на допомогу моєму чоловікові приходить букет квітів - і я знову окрилена!

Пам'ятайте, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок

Є така народна мудрість - "шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок". Так ось, перевірено - працює! Тішу свого чоловіка всякими смаколиками, і він задоволений. Треба сказати, я теж.

Надія Хільська з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)

Придумуйте, як організувати спільне дозвілля

Ми придумуємо всілякі цікаві ідеї для спільного проведення часу. Ось нещодавно коханий відвів нас з донькою на екскурсію до підземної річки "Глибочиця". Звучить романтично, але, по факту, ми спустилися під землю через люк, і через кілька кілометрів, пройдених під землею, вилізли назовні. Такі моменти об'єднують!

Пам'ятайте, що щастя - в дрібницях

Я вважаю, щастя криється в дрібницях. Наприклад, в перегляді серіалу "Друзі" перед сном. Настільними іграми, перед якими потрібно обов'язково освіжити правила. У тому, що я вже забула, як треба купувати білети на потяг, адже мені завжди купує їх чоловік. В обіймах. У тому, що він всі 14 років перепитує, куди лити порошок, і куди ополіскувач в пральній машині. І навіть, коли лається, що я не вилила воду з пилососа, і жертвуючи своїм загостреним нюхом, робить це замість мене.

Найголовніше - полюбити в своїй другій половині не тільки переваги, а й недоліки, які є в кожному з нас. Ось тут-то і не обійтися без гумору, про який я згадувала вище!

Бажаю всім, як можна більше щасливих моментів і любові!

Надія Хільська з чоловіком (фото: прес-служба НЛО TV)