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Солистка KAZKA сделала откровенное признание о своей ориентации

Автор: Светлана Мащенко

Александра Зарицкая из группы KAZKA сделала откровенное признание о своей ориентации вслед за MELOVIN'ом. Певица сказала, что относит себя к квир-людям, то есть к таким, чья сексуальность отличается от общественного большинства.

Об этом Саша рассказала в интервью программе "Світське життя".

Александра говорит, что дружит с MELOVIN'ом (настоящее имя - Николай Бочаров) и поддерживает его камин-аут.

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", - заявила певица.

Девушка говорит, что чем больше будет таких смелых людей, как MELOVIN, тем лучше. Ведь так наше общество быстрее привыкнет к "разным людям".

Видео: Солистка KAZKA призналась, что квир (Світське життя)

Для справки:

Квир - это собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств.

Напомним, что на фестивале Atlas Weekend украинский певец MELOVIN признался в своей сексуальной ориентации, слившись в страстном поцелуе с парнем.

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KAZKA