Солнечно, но холодно: температура воздуха в Украине резко пойдет вниз

Погода в Украине сделает резкий разворот в сторону холода. Выходные дни в большинстве областей будут холодными и дождливыми. А вот с понедельника в стране воцарится сухая и солнечная погода, однако температура воздуха будет очень низкой.

По данным Украинского гидрометцентра, с 18 октября в большинстве областей будет холодно. На востоке страны ночью +9 +11 градусов, днем от +10 до +15 градусов, только в Луганской и Донецкой областях прогреется до +17 +20 градусов.

В южных областях ночная температура составит +9 +13 градусов, дневная от +14 до +17 градусов, в Крыму до +19 градусов.

На севере и западе Украины будет холоднее всего, ночью от +4 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов. А в центральной части страны ночью +6 +8 градусов, днем от +9 до +13 градусов.

В Киеве 18 октября также похолодает. Ночная температура составит +5 +7 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 18 октября

С понедельника в большинстве областей ночная температура воздуха опустится до +3 +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов, только в южных областях будет немного теплее, до +14 +16 градусов.

Тем временем, в пятницу, 16 октября, высокая температура воздуха задержится в южных, восточных и центральных областях страны. Часть Украины накроет дождями и штормовым ветром.

На востоке дожди пройдут только в Полтаве и Харькове, в остальных областях будет сухо. Ночью +9 +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В южных областях сухо и солнечно, небольшая облачность и ветер. Ночная температура составит +12 +15 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов, в Крыму +22 +24 градуса.

На севере и западе Украины синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. Ночная температура упадет до +6 +9 градусов, днем ожидается от +10 до +14 градусов.

В центре страны солнечно и сухо, ночью +10 +13 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

В Киеве 16 октября будет идти дождь, ночью от +10 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали области, которые накроет сильными дождями 16 октября.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, стоит ли украинцам ждать снег этой зимой.