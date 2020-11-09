Солнечно, но с нюансами: синоптики уточнили погоду на 9 ноября

Погода в Украине 9 ноября будет солнечной, но не очень теплой. По данным синоптиков, минимумы ночью ожидаются на западе страны, где термометры покажут до +1 градуса. В дневное время средняя температура воздуха будет достигать +7… +10 градусов. Об этом синоптики написали в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сообщают специалисты, осадков в Украине 9 ноября не ожидается. Вероятность выпадения дождя в понедельник будет минимальной.

При этом отметки у термометров в среднем опустятся на 1-2 градуса по сравнению с воскресеньем. Холоднее всего станет на западе страны, где термометры покажут +7… +10 градусов. Исключением станет Закарпатская область, где ожидается +10… +12 градусов. Немного теплее на востоке и в центре страны - +8… +10 градусов в течение дня. На юге Украины будет такая же ситуация, однако в некоторых областях +10… +14 градусов в солнечное время суток.

При этом ночью в Украине ожидается в среднем +3… +5 градусов. В западных регионах при этом будет холоднее в это время суток - +1… +3 градуса. Максимальные показатели ночью ожидаются на юге страны, где термометры опустятся до +3… +8 градусов.

Погода в Украине 9 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко считает, что в Украине погода "уйдет в минус" со среды следующей недели. А вот ресурс Gismeteo в прогнозе на две недели сообщил, что такая погода затянется как минимум до 20-х чисел ноября.

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