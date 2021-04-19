Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметики
Купероз - заметные капилляры и сосудистые звездочки, обычно - на щеках и крыльях носа. Косметика его не вылечит, тут нужны совместные усилия способов укрепления здоровья и ритуалов красоты.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.
Купероз означает, что сосуды потеряли эластичность и лопнули. Чтобы не намазывалось на лицо, оно не склеит сосуды обратно, уверена Яна.⠀
Причин появления купероза может быть много: наследственность, вредные привычки, избыток кофе, острого / жареного, жара / холод, УФ-лучи, агрессивный уход.
Правильный уход поможет уменьшить проявления купероза (фото: pexels.com)
Как вылечить купероз
- Укрепление сосудов: контрастный душ, курсом витамины С, К2, куркумин или берберин, ресвератрол.
- Решение проблемы гипоацидности (пониженная кислотность) - это одна из главных причин купероза.
- Легкие физические нагрузки, особенно - с вибрацией и в вертикальном положении (микропрыжки, батут).
- Сауны и бани можно посещать, если при этом нет ухудшений.
- Избыточные физические нагрузки нежелательны (штанга, бег, упражнения, от которых лицо как-будто "горит").
- Следует свести к минимуму кофе, алкоголь, курение, острое /жареное.
- Симптоматическое лечение
- Наиболее эффективны в устранении внешних признаков купероза - лазеротерапия и светолечение.
Лечение лазером требует нескольких сеансов. Так как порой, когда лопнувшие сосуды "слепляют" лазером, могут полопаться сосуды вокруг - и их тоже придется "залеплять".
Уход за кожей при куперозе
- SPF-защита. УФ-лучи раздражают кожу и разрушают коллаген и эластин, а от них зависит прочность сосудов.
- Мягкое очищение теплой водой (избегать перепадов температур).
- Витамин С влияет на проницаемость сосудов.
- Ниацинамид укрепляет сосуды.
- Азелаиновая кислота обладает противовоспалительным действием, косвенно препятствует разрастанию сосудов.
- Массаж (не растягивая кожу), микротоки.
- Успокаивающие компоненты: азулен, центелла, пантенол.
Что следует исключить при куперозе
- Скрабы (заменить мягкими кислотами и энзимами).
- Полотенца (заменить на бумажные).
- Щетки для лица (в т. ч. Foreo).
- Спирт в косметике (Alcohol, Denatured Alcohol).
- Эфирные масла тоже нежелательны.
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