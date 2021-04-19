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Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметики

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 20:11
Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметики Сосудистая сеточка на щеках уйдет или уменьшится (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Купероз - заметные капилляры и сосудистые звездочки, обычно - на щеках и крыльях носа. Косметика его не вылечит, тут нужны совместные усилия способов укрепления здоровья и ритуалов красоты.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и косметолог Яна Фокси.

Купероз означает, что сосуды потеряли эластичность и лопнули. Чтобы не намазывалось на лицо, оно не склеит сосуды обратно, уверена Яна.⠀

Причин появления купероза может быть много: наследственность, вредные привычки, избыток кофе, острого / жареного, жара / холод, УФ-лучи, агрессивный уход.

Сосудистая сеточка: косметолог рассказала, как вылечить купероз без косметикиПравильный уход поможет уменьшить проявления купероза (фото: pexels.com)

Как вылечить купероз

  • Укрепление сосудов: контрастный душ, курсом витамины С, К2, куркумин или берберин, ресвератрол.
  • Решение проблемы гипоацидности (пониженная кислотность) - это одна из главных причин купероза.
  • Легкие физические нагрузки, особенно - с вибрацией и в вертикальном положении (микропрыжки, батут).
  • Сауны и бани можно посещать, если при этом нет ухудшений.
  • Избыточные физические нагрузки нежелательны (штанга, бег, упражнения, от которых лицо как-будто "горит").
  • Следует свести к минимуму кофе, алкоголь, курение, острое /жареное.
  • Симптоматическое лечение

- Наиболее эффективны в устранении внешних признаков купероза - лазеротерапия и светолечение.

Лечение лазером требует нескольких сеансов. Так как порой, когда лопнувшие сосуды "слепляют" лазером, могут полопаться сосуды вокруг - и их тоже придется "залеплять".

Уход за кожей при куперозе

  • SPF-защита. УФ-лучи раздражают кожу и разрушают коллаген и эластин, а от них зависит прочность сосудов.
  • Мягкое очищение теплой водой (избегать перепадов температур).
  • Витамин С влияет на проницаемость сосудов.
  • Ниацинамид укрепляет сосуды.
  • Азелаиновая кислота обладает противовоспалительным действием, косвенно препятствует разрастанию сосудов.
  • Массаж (не растягивая кожу), микротоки.
  • Успокаивающие компоненты: азулен, центелла, пантенол.

Что следует исключить при куперозе

  • Скрабы (заменить мягкими кислотами и энзимами).
  • Полотенца (заменить на бумажные).
  • Щетки для лица (в т. ч. Foreo).
  • Спирт в косметике (Alcohol, Denatured Alcohol).
  • Эфирные масла тоже нежелательны.

Напомним, нутрициолог рассказала, как уменьшить талию без походов в спортзал.

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