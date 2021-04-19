Судинна сіточка: косметолог розповіла, як вилікувати купероз без косметики

Купероз - помітні капіляри і судинні зірочки, зазвичай - на щоках і крилах носа. Косметика його не вилікує, тут потрібні спільні зусилля способів зміцнення здоров'я і ритуалів краси.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Купероз означає, що судини втратили еластичність і лопнули. Щоб не намазувалось на обличчя, воно не склеїть судини назад, впевнена Яна.⠀

Причин появи куперозу може бути багато: спадковість, шкідливі звички, надлишок кави, гострого / смаженого, спека / холод, УФ-промені, агресивний догляд.

Правильний догляд допоможе зменшити прояви куперозу (фото: pexels.com)

Як вилікувати купероз

Зміцнення судин: контрастний душ, курсом вітаміни С, К2, куркумін або берберин, ресвератрол.

контрастний душ, курсом вітаміни С, К2, куркумін або берберин, ресвератрол. Рішення проблеми гипоацидности (знижена кислотність) - це одна з головних причин куперозу.

(знижена кислотність) - це одна з головних причин куперозу. Легкі фізичні навантаження, особливо - з вібрацією і у вертикальному положенні (миікрострибки, батут).

особливо - з вібрацією і у вертикальному положенні (миікрострибки, батут). Сауни і лазні можна відвідувати, якщо при цьому немає погіршень.

можна відвідувати, якщо при цьому немає погіршень. Надмірні фізичні навантаження небажані (штанга, біг, вправи, від яких лице ніби "горить").

(штанга, біг, вправи, від яких лице ніби "горить"). Слід звести до мінімуму каву, алкоголь, куріння, гостре / смажене.

Симптоматичне лікування

- Найбільш ефективні в усуненні зовнішніх ознак куперозу є лазеротерапія та світлолікування.

Лікування лазером вимагає декількох сеансів. Часом, коли судини, що лопнули, "зліплюють" лазером, можуть полопатися судини навколо - і їх теж доведеться "зліпляти".

Догляд за шкірою при куперозі

SPF-захист. УФ-промені дратують шкіру і руйнують колаген та еластин, а від них залежить міцність судин.

УФ-промені дратують шкіру і руйнують колаген та еластин, а від них залежить міцність судин. М'яке очищення теплою водою (уникати перепадів температур).

(уникати перепадів температур). Вітамін С впливає на проникність судин.

впливає на проникність судин. Ніацинамід зміцнює судини.

зміцнює судини. Азелаїнова кислота має протизапальну дію, побічно перешкоджає розростанню судин.

має протизапальну дію, побічно перешкоджає розростанню судин. Масаж (не розтягуючи шкіру), мікроструми.

Заспокійливі компоненти: азулен, центелла, пантенол.

Слід виключити при куперозі