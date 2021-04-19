Судинна сіточка: косметолог розповіла, як вилікувати купероз без косметики
Купероз - помітні капіляри і судинні зірочки, зазвичай - на щоках і крилах носа. Косметика його не вилікує, тут потрібні спільні зусилля способів зміцнення здоров'я і ритуалів краси.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.
Купероз означає, що судини втратили еластичність і лопнули. Щоб не намазувалось на обличчя, воно не склеїть судини назад, впевнена Яна.⠀
Причин появи куперозу може бути багато: спадковість, шкідливі звички, надлишок кави, гострого / смаженого, спека / холод, УФ-промені, агресивний догляд.
Правильний догляд допоможе зменшити прояви куперозу (фото: pexels.com)
Як вилікувати купероз
- Зміцнення судин: контрастний душ, курсом вітаміни С, К2, куркумін або берберин, ресвератрол.
- Рішення проблеми гипоацидности (знижена кислотність) - це одна з головних причин куперозу.
- Легкі фізичні навантаження, особливо - з вібрацією і у вертикальному положенні (миікрострибки, батут).
- Сауни і лазні можна відвідувати, якщо при цьому немає погіршень.
- Надмірні фізичні навантаження небажані (штанга, біг, вправи, від яких лице ніби "горить").
- Слід звести до мінімуму каву, алкоголь, куріння, гостре / смажене.
- Симптоматичне лікування
- Найбільш ефективні в усуненні зовнішніх ознак куперозу є лазеротерапія та світлолікування.
Лікування лазером вимагає декількох сеансів. Часом, коли судини, що лопнули, "зліплюють" лазером, можуть полопатися судини навколо - і їх теж доведеться "зліпляти".
Догляд за шкірою при куперозі
- SPF-захист. УФ-промені дратують шкіру і руйнують колаген та еластин, а від них залежить міцність судин.
- М'яке очищення теплою водою (уникати перепадів температур).
- Вітамін С впливає на проникність судин.
- Ніацинамід зміцнює судини.
- Азелаїнова кислота має протизапальну дію, побічно перешкоджає розростанню судин.
- Масаж (не розтягуючи шкіру), мікроструми.
- Заспокійливі компоненти: азулен, центелла, пантенол.
Слід виключити при куперозі
- Скраби (замінити м'якими кислотами і ензимами).
- Рушники (замінити на паперові).
- Щітки для особи (в т. ч. Foreo).
- Спирт в косметиці (Alcohol, Denatured Alcohol).
- Ефірні масла теж небажані.
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