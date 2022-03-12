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Эти советы психолога вернут вам чувство безопасности, если вы его потеряли

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Суббота 12 марта 2022 21:21
Эти советы психолога вернут вам чувство безопасности, если вы его потеряли Психолог рассказала, как вернуть чувство безопасности во время войны (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Война разрушает всю безопасность, которая была сформирована. Причем, страдают не только так сказать материальные аспекты - инфраструктура, карьера, дом, финансовая стабильность. Страдает и внутренний мир - самореализация, привычки и тому подобное.

Психолог и гештальт-терапевт Диана Бобер рассказала в своем Instagram как каждому из нас сейчас можно хоть немного вернуть утраченное чувство безопасности.

Безопасность в пространстве

Эксперт говорит: сейчас важно сделать все возможное, чтобы то место, где вы находитесь, было максимально вашим.

"Этот уголок в бомбоубежище или эта кровать - принадлежат только вам. Вы можете договариваться, кто где сидит во время обеда, где лежат именно ваши вещи и тому подобное. Здесь можно выстраивать стабильность собственноручно", - объясняет психолог.

Вещи

Попробуйте придать ценность тем вещам, которые удалось взять из дома - мои тапочки, моя кофта, мой ноутбук - они со мной, мои родненькие.

"Для меня было очень важно приобрести чашку, из которой буду пить только я. И я очень радуюсь каждый вечер, когда мажусь своим кремом. Вы можете пробудить безопасность через вещи", - говорит Диана.

Люди

Сейчас точно не время продолжать отношения с токсичными людьми. Психолог советует уделять больше внимания тем людям, с которыми вам хорошо.

"Слезайте с эмоциональных качелей, это уже добавит 100500 к ощущению безопасности. Важно формировать отношения, в которых вы будете чувствовать себя "как дома". Даже если раздается сирена и летают ракеты. В этом мире есть кто-то, кто тебе рад, с кем тепло и уютно. Держи фокус на безопасных, поддерживающих отношениях", - советует специалист.

Информационная безопасность

Одно из самых главных правил: старайтесь фокусироваться на позитивных новостях.

Не надо просматривать тысячи видео обстрела наших городов. Обращайте лучше внимание на то, какие положительные результаты у наших военных, сколько помощи Украине оказывают другие страны, как мужественно и едино держится весь наш народ.

Одним словом, фильтруйте каналы информации и удаляйте те, которые расшатывают вашу безопасность.

Ритуалы

Психолог также советует по возможности возвращать в свою жизнь привычные ритуалы - распорядок дня, прогулка, приемы пищи, спорт и тому подобное.

"Все, что было важной частью вашей жизни и создавало безопасность - можно восстанавливать хотя бы в миниатюре. Должны быть определенные опорные точки в вашем дне, на которые вы можете опираться. Как бы тяжело не было. Режим, дисциплина, привычки - создают безопасность внутри вашей жизни",- объясняет эксперт.

Держите несколько видео с танцующими воинами ВСУ, которые точно поднимут вам настроение.

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