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Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ

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Среда 02 марта 2022 13:22
Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ Воины ВСУ не только борятся с окупантами, но и заряжают оптимизмом других (фото: instagram.com/special.forces.ukraine/)
Автор: Сергей Кулик

Наши солдаты отважно защищают Украину и её жителей, отбивая атаки российских захватчиков. Свои успехи на фронте некоторые защитники отмечают танцами.

Соответствующие видео они выкладывают в соцсеятх.

Кроме своей защитной функции, наши военные умудряються еще заряжать оптимизмом украинских жителей, создавая соответсвующие ролики. По последним данным национального опроса, около 80% населения готовы лично защищать свою страну.

@alexhook2303 # # #Топ #ЗСУ #Рек #славаукраїні #украинатикток #Армия #ООС Queen of the Night (Film Version) - Whitney Houston

Музыка в роликах звучит разная, от Майкла Джексона до современных техно-ритмов.

@alexhook2303 # # #Топ #ЗСУ #Рек #украинатикток #славаукраїні #Армия #ООС #огонь πρωτότυπος ήχος - Giannis Karaolis

@krasnogradskiy #зажигательныйтанец #танцы #когдахолодно оригинальный звук - Dima Krasnogradskiy

@alexhook2303 # # #Топ #Рек #ЗСУ #славаукраїні #украинатикток #Армия #ООС # #огонь #Топ Originalton - Hi

Ранее мы рассказывали о лучших Instagram-аккаунтах фотографов, которые честно показывают войну в Украине

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