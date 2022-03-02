Танцуем - значит живём: несколько видео с танцующими воинами ВСУ

Наши солдаты отважно защищают Украину и её жителей, отбивая атаки российских захватчиков. Свои успехи на фронте некоторые защитники отмечают танцами.

Соответствующие видео они выкладывают в соцсеятх.

Кроме своей защитной функции, наши военные умудряються еще заряжать оптимизмом украинских жителей, создавая соответсвующие ролики. По последним данным национального опроса, около 80% населения готовы лично защищать свою страну.

Музыка в роликах звучит разная, от Майкла Джексона до современных техно-ритмов.