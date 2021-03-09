ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти современные песни на слова Тараса Шевченко не оставят вас равнодушными

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 15:18
Эти современные песни на слова Тараса Шевченко не оставят вас равнодушными Мы собрали лучшие песни на слова Тараса Шевченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

9 марта в Украине и других странах мира отмечают день рождения Тараса Шевченко. Сегодня 207 лет со дня рождения великого украинского поэта, художника и мыслителя.

Довольно много стихов Кобзаря положены на музыку. Но Lite собрал для вас лучшие композиций, которые действительно вызывают непередаваемые ощущения, эмоции и гордость за то, что Тарас Григорьевич - наш земляк.

Топ лучших песен на слова Шевченко - слушайте ниже.

Якби з ким сісти хліба з'їсти

Если вы не слышали, как Шевченко звучит в блюзе, то мы даем вам шанс исправить это с помощью композиции в исполнении победительницы шоу "Голос країни" Оксаны Мухи.


Тополя

Сюжет клипа группы Хочу ЩЕ! демонстрирует печальную историю любви, в которой девушка отпустила своего любимого на войну, а он не вернулся с фронта...


Ой по горі роман цвіте

Известно, что сам Шевченко любил петь, у него был красивый голос. И когда один из участников Пиккардийской Терции Андрей Капраль писал аранжировки, то представлял, как бы эту композицию мог спеть сам Кобзарь.


Нащо

В основе этой работы лежит стихотворение Шевченко "Нащо мені чорні брови". По словам участников группы, этот стих был положен на музыку уже очень давно и он также известен как романс, впрочем, в их исполнении он получил несколько иное звучание.


Думи мої

Вот такая визуализация регги-композиции на один из самых известных стихов Кобзаря от группы Мандри и ее бессменного лидера Фомы.


Также вам должны понравиться эти песни на слова Тараса Шевченко, которые стали популярными в исполнении украинских звезд.

Садок вишневий коло хати


Косар


Гайдамацька


Причинна


Диво

Также предлагаем вам лучшие современные песни на стихи Леси Украинки, которые вы не слышали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Тарас Шевченко
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине
Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине