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Ці сучасні пісні на слова Тараса Шевченка не залишать вас байдужими

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 15:18
Ці сучасні пісні на слова Тараса Шевченка не залишать вас байдужими Ми зібрали найкращі пісні на слова Тараса Шевченка (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

9 березня в Україні та інших країнах світу відзначають день народження Тараса Шевченка. Сьогодні 207 років з дня народження великого українського поета, художника і мислителя.

Досить багато віршів Кобзаря покладені на музику. Але Lite зібрав для вас найкращі композицій, які дійсно викликають непередавані відчуття, емоції і гордість за те, що Тарас Григорович - наш земляк.

Топ кращих пісень на слова Шевченка - слухайте нижче.

Якби з ким сісти хліба з'їсти

Якщо ви не чули, як Шевченко звучить у блюзі, то ми даємо вам шанс виправити це за допомогою композиції у виконанні переможниці шоу "Голос країни" Оксани Мухи.


Тополя

Сюжет кліпу гурту Хочу ЩЕ! демонструє сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він не повернувся з фронту.


Ой по горі роман цвіте

Відомо, що сам Шевченко любив співати, у нього був гарний голос. І коли один з учасників Піккардійської Терції Андрій Капраль писав аранжування, то уявляв, як би цю композицію міг заспівати сам Кобзар.


Нащо

В основі цієї роботи лежить вірш Шевченка "Нащо мені чорні брови". За словами учасників групи, цей вірш був покладений на музику вже дуже давно і він також відомий як романс, втім, в їх виконанні він отримав дещо інше звучання.


Думи мої

Ось така візуалізація реггі-композиції на один з найвідоміших віршів Кобзаря від групи Мандри і її беззмінного лідера Фоми.


Також вам повинні сподобатися ці пісні на слова Тараса Шевченка, які стали популярними у виконанні українських зірок.

Садок вишневий коло хати


Косар


Гайдамацька


Причинна


Диво

Також пропонуємо вам кращі сучасні пісні на вірші Лесі Українки, які ви не чули.

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