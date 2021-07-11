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Когда спадет жара в Украине: синоптик назвала дату

Новина українською →
Воскресенье 11 июля 2021 07:01
Когда спадет жара в Украине: синоптик назвала дату Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро принесет ослабление жары
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 11 июля, принесет кратковременные осадки в виде грозовых дождей в южные регионы, но уже под вечер, а еще отдельные локальные дожди вероятны в Полтавской области и на западе страны.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

На остальной территории Украины будет доминировать жаркая сухая погода.

Температура воздуха в большинстве областей составит около +30... +34 градусов.

В Киеве в воскресенье будет солнечно и сухо, прогнозируется высокое атмосферное давление. Столбики термометров в дневное время поднимутся максимум до +33 градусов.

При этом эксперт отмечает, что в Украине ожидается спад жары только через неделю, с 19-20 июля.

Сейчас же некоторые европейские страны пребывают в зоне влияния холодного атмосферного фронта, который к 12 числу охватит и Украину, но в эти ближайшие дни ослабить жару не сможет.

Когда спадет жара в Украине: синоптик назвала датуКогда спадет жара в Украине: синоптик назвала дату

Метеокарта и карта погоды в Европе и Украине 11 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре анонсировали скоро освежающие обильные дожди с грозами в Украине.

Напомним, перед этим синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля в Украине.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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