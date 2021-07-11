Когда спадет жара в Украине: синоптик назвала дату
Погода в Украине в воскресенье, 11 июля, принесет кратковременные осадки в виде грозовых дождей в южные регионы, но уже под вечер, а еще отдельные локальные дожди вероятны в Полтавской области и на западе страны.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
На остальной территории Украины будет доминировать жаркая сухая погода.
Температура воздуха в большинстве областей составит около +30... +34 градусов.
В Киеве в воскресенье будет солнечно и сухо, прогнозируется высокое атмосферное давление. Столбики термометров в дневное время поднимутся максимум до +33 градусов.
При этом эксперт отмечает, что в Украине ожидается спад жары только через неделю, с 19-20 июля.
Сейчас же некоторые европейские страны пребывают в зоне влияния холодного атмосферного фронта, который к 12 числу охватит и Украину, но в эти ближайшие дни ослабить жару не сможет.
Метеокарта и карта погоды в Европе и Украине 11 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)
Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре анонсировали скоро освежающие обильные дожди с грозами в Украине.
Напомним, перед этим синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля в Украине.