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Коли спаде спека в Україні: синоптик назвала дату

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Неділя 11 липня 2021 07:01
Коли спаде спека в Україні: синоптик назвала дату Колаж РБК-Україна: погода в Україні скоро принесе послаблення спеки
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 11 липня, принесе короткочасні опади у вигляді грозових дощів в південні регіони, але вже під вечір, а ще окремі локальні дощі ймовірні в Полтавській області та на заході країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

На решті території України домінуватиме спекотна суха погода.

Температура повітря в більшості областей складе близько +30... +34 градусів.

У Києві в неділю буде сонячно і сухо, прогнозується високий атмосферний тиск. Стовпчики термометрів в денний час піднімуться максимум до +33 градусів.

При цьому експерт зазначає, що в Україні очікується спад спеки тільки через тиждень, з 19-20 липня.

Зараз же деякі європейські країни перебувають у зоні впливу холодного атмосферного фронту, який до 12 числа охопить і Україну, але в ці найближчі дні послабити спеку не зможе.

Коли спаде спека в Україні: синоптик назвала датуКоли спаде спека в Україні: синоптик назвала дату

Метеокарта і карта погоди в Європі та Україні 11 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що в Укргідрометцентрі анонсували скоро освіжаючі рясні дощі з грозами в Україні.

Нагадаємо, перед цим синоптики зробили попередження про погоду до кінця липня в Україні.

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