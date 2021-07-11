Коли спаде спека в Україні: синоптик назвала дату

Погода в Україні в неділю, 11 липня, принесе короткочасні опади у вигляді грозових дощів в південні регіони, але вже під вечір, а ще окремі локальні дощі ймовірні в Полтавській області та на заході країни.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook .

На решті території України домінуватиме спекотна суха погода.

Температура повітря в більшості областей складе близько +30... +34 градусів.

У Києві в неділю буде сонячно і сухо, прогнозується високий атмосферний тиск. Стовпчики термометрів в денний час піднімуться максимум до +33 градусів.

При цьому експерт зазначає, що в Україні очікується спад спеки тільки через тиждень, з 19-20 липня.

Зараз же деякі європейські країни перебувають у зоні впливу холодного атмосферного фронту, який до 12 числа охопить і Україну, але в ці найближчі дні послабити спеку не зможе.

Метеокарта і карта погоди в Європі та Україні 11 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)