Спортом не занимаюсь: Анастасия Приходько рассказала, как скинула 20 кг за три месяца после родов

Мать троих детей призналась, благодаря которой системе питания смогла похудеть на 20 килограммов.

Не буду вам врать, никаких особых диет не придерживалась. Это все "диета" для грудного вскармливания - им все вареное или приготовленное на пару.

Питаться надо по специальному графику, по часам. Так, чтобы в организм попали все необходимые микроэлементы. Я так устала от этого, ведь пошел 4-й месяц, а я продолжаю питаться по этим табличках. И, как результат, килограммы исчезают сами собой.