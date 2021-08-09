Спортом не займаюся: Анастасія Приходько розповіла, як скинула 20 кг за три місяці після пологів
Питання схуднення після пологів хвилює дуже багатьох жінок. Особливо, якщо заняття в спортзалі поки в плани не входять.
Своїм секретом з читачами РБК-Україна поділилася співачка Анастасія Приходько, повідомляє канал "Україна".
Мати трьох дітей зізналася, завдяки якій системі харчування змогла схуднути на 20 кілограмів.
Не буду вам брехати, жодних особливих дієт не дотримувалась. Це все "дієта" для грудного вигодовування - їм все варене чи приготоване на парі.
Харчуватись треба за спеціальним графіком, по годинах. Так, щоб до організму потрапили всі потрібні мікроелементи. Я так втомилась від цього, адже пішов 4-й місяць, а я продовжую харчуватись по цих табличках. І як результат, кілограми зникають самі собою.
Схуднути після пологів? Не проблема (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Крім того, Анастасія Приходько розповіла, чи додає до такого харчування спортивні вправи:
Мені тільки цього не вистачає! Ні, спортом я не займаюсь! Це трохи не моє.
Кіло зникають самі собою (фото: instagram.com/prykhodko_official)
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24 серпня о 17:40 телеканал "Україна" покаже грандіозне шоу "з Днем народження, Україно!". На сцену концерту вийдуть популярні артисти, щоб виконати улюблені українські пісні і привітати глядачів з 30-річчям незалежності нашої країни.
Глядачі каналу побачать вражаючі виступи Анастасії Приходько, VERKA SERDUCHKA, Олі Полякової, Олега Винника, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Павло Зібров, TAYANNA, Артема Пивоварова, Руслани, ALEKSEEV, Ірини Білик, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, гуртів DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.
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