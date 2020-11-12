Срочно утепляемся: в Украину пришло сильное похолодание

Погода в Украине станет еще холоднее в нескольких областях

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается холодная, а местами температура опустится уже до небольших морозов. В большинстве областей ситуацию будет осложнять холодный ветер с порывами.

На востоке Украины 12 ноября ожидается сухая погода, небольшая облачность и ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. Днем в регионе будет совсем холодно, от +2 до +5 градусов.

В южной части страны без осадков, облачно, возможен ветер. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов, в Одессе +3 +5 градусов. Днем в большинстве областей от +6 до +9 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +2 +4 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

Похолодает на севере Украины. Ночная температура там упадет до -1 градуса, днем прогреется до +4 +6 градусов. Осадки не прогнозируются.

На западе страны ожидается солнечная погода, без осадков, сильный порывистый ветер. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 +7 градусов.

В центральной части страны будет сухо, небольшая облачность и ветер. Ночью от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +4 +6 градусов.

В Киеве 12 ноября ожидается сухая погода, небольшая облачность с прояснениями, ветер юго-восточный с порывами. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 12 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали области, которым грозит самое сильное похолодание.

А также рассказывали о том, что стала известна дата первого снега в Украине.