Терміново утепляємося: в Україну прийшло сильне похолодання

Погода в Україні стане ще холодніше в кількох областях

Погода в Україні в найближчу добу очікується холодна, а місцями температура опуститься до невеликих морозів. У більшості областей ситуацію буде ускладнювати холодний вітер з поривами.

На сході України 12 листопада очікується суха погода, невелика хмарність та вітер. Нічна температура повітря коливатиметься від -4 до +1 градуса. Вдень у регіоні буде зовсім холодно, від +2 до +5 градусів.

У південній частині країни без опадів, хмарно, можливий вітер. Вночі очікується від 0 до +2 градусів, в Одесі +3 +5 градусів. Вдень у більшості областей від +6 до +9 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +2 +4 градуси, вдень від +7 до +9 градусів.

Похолодає на півночі України. Нічна температура там впаде до -1 градуса, вдень прогріється до +4 +6 градусів. Опади не прогнозуються.

На заході країни очікується сонячна погода, без опадів, сильний поривчастий вітер. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +5 +7 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, невелика хмарність та вітер. Вночі від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +4 +6 градусів.

У Києві 12 листопада очікується суха погода, хмарно з проясненнями, вітер південно-східний з поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 12 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали області, яким загрожує сильне похолодання.

А також розповідали про те, що стала відома дата першого снігу в Україні.