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Стоит ли брать зонты: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

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Пятница 23 июля 2021 06:29
Стоит ли брать зонты: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня Фото: погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине 23 июля будет приятной и практически без дождей. Температура воздуха не поднимется выше 28 градусов, а небольшие осадки ожидаются только в двух областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западной части Украины незначительные дожди пройдут в Закарпатской и Черновицкой областях. При этом температура воздуха составит +23+25. На остальной территории саны без осадков.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях также +23+25.

На севере без осадков и немного теплее. Так в Черниговской области +25+27, а в Сумской - +24+26.

В центральных регионах дождя не будет. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается +25+27.

На востоке также без осадков. В Донецкой и Харьковской областях +25+27, а в Луганской области +26+28.

В южных областях также без дождей и ливней. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях +26+28. В Николаевской области +25+27.

В Крыму без дождей и +26+28.

В Киеве хорошая погода. Температура воздуха составит +25+27. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Стоит ли брать зонты: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Погода в Украине 23 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, на Закарпатье ливни затопили дороги и дома. Люди по колено в воде.

Ранее синоптик рассказала, чем опасны внезапные грозы в Украине.

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