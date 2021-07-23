Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 23 липня буде приємною і практично без дощів. Температура повітря не підніметься вище 28 градусів, а невеликі опади очікуються лише у двох областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині України незначні дощі пройдуть в Закарпатській і Чернівецькій областях. При цьому температура повітря складе +23+25. На решті території сани без опадів.

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях також +23+25.

На півночі без опадів і трохи тепліше. Так в Чернігівській області +25+27, а в Сумській - +24+26.

У центральних регіонах дощу не буде. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується +25+27.

На сході також без опадів. У Донецькій і Харківській областях +25+27, а в Луганській області +26+28.

У південних областях також без дощів і злив. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +26+28. У Миколаївській області +25+27.

У Криму без дощів і +26+28.

У Києві хороша погода. Температура повітря складе +25+27. Дутиме північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 23 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)