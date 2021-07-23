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Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

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П'ятниця 23 липня 2021 06:29
Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні Фото: погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні 23 липня буде приємною і практично без дощів. Температура повітря не підніметься вище 28 градусів, а невеликі опади очікуються лише у двох областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині України незначні дощі пройдуть в Закарпатській і Чернівецькій областях. При цьому температура повітря складе +23+25. На решті території сани без опадів.

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях також +23+25.

На півночі без опадів і трохи тепліше. Так в Чернігівській області +25+27, а в Сумській - +24+26.

У центральних регіонах дощу не буде. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується +25+27.

На сході також без опадів. У Донецькій і Харківській областях +25+27, а в Луганській області +26+28.

У південних областях також без дощів і злив. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +26+28. У Миколаївській області +25+27.

У Криму без дощів і +26+28.

У Києві хороша погода. Температура повітря складе +25+27. Дутиме північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 23 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на Закарпатті зливи затопили дороги і будинки. Люди по коліно у воді.

Раніше синоптик розповіла, чим небезпечні раптові грози в Україні.

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