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Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 10:01
Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото) Подобную прическу давно носит Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хотите быть в тренде в 2022? Тогда хватит ходить с голливудскими волнами и просто с длинными волосами! Присмотритесь лучше повнимательнее к этой прическе: осьминог – это почти тот же маллет, но с более мягкими переходами. Отсюда и название: локоны при такой стрижке становятся похожи на щупальца осьминога!

Если бы кто-то только сказал еще пару лет назад, что маллет и его разновидности снова ворвутся в тренды, стилисты бы не поверили, говорит metro.co.uk. А теперь они и сами советуют свои клиентам попробовать эту прическу – "спереди – на вечеринку, сзади – мне пора по делам".

Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)Если волосы короче, чем по плечи, посоветуйтесь с мастером (фото: instagram.com/billieeilish)

В том, что такая прическа становится все популярнее, сомневаться не приходится. Даже Pinterest подтверждает: количество поисковых запросов "стрижка осьминога" за последние пару месяцев взлетело вверх.

Том Спратт, глава отдела красоты Pinterest, сказал: "2021 год был годом более скромных расцветок и оттенков, что касается следующего года, то наши данные показывают: в 2022 году люди будут применять гораздо более бунтарский и веселый подход, поскольку креативность и эскапизм станут более важными во всех аспектах нашей жизни, включая волосы".

Подробнее: что такое стрижка осьминога

Стрижка осьминога является ответвлением текстурных стилей маллета, которые мы наблюдали в последние год или два, но с изюминкой!

Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)

Раньше такие прически тоже были в моде: представьте себе Рэйчел из "Друзей", но с современным (и немного более грубым) обновлением. Слои и объем в такой прическе остались, как в маллете или каскаде, но пряди, обрамляющие лицо, образуют "щупальца" осьминога. Помните прическу Джо Экзотика из "Короля тигров"? Осьминог – это уже не Рейчел, но еще не Джо.

Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)Иногда к прическе добавляется челка (фото: instagram.com/shaglondon)

Как попросить в салоне такую же

Итак, вы решились! Как объяснить в салоне, чего вы хотите? Хоть прическа и становится все популярнее, своему мастеру по волосам стоит все же принести пару-тройку вдохновляющих фото: просто так просить "сделать вам "осьминога" пока рано, все-таки, это не каре.

Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)

Стоит отметить, что эта прическа лучше всего смотрится на тех, у кого волнистые или прямые волосы, длина которых достигает плеч. Если волосы короче, лучше обсудите со своим стилистом, как прическа будет выглядеть именно на вас.

Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)Как у Рэйчел, но модифицированная (фото: instagram.com/kaloikoi)

Как уложить стрижку осьминога

Из-за многослойности этой прически она все равно, как ее ни пытайся уложить, будет выглядеть немного "я только что встала с постели".

Тем не менее, используйте средства для увеличения объема, чтобы приподнять корни, кончики волос можно обозначить гелем.

Раньше стилист показала, какие сумки будут самыми модными в 2022.

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