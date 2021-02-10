UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Судья "МастерШефа" внезапно набрал 15 кг: даже зал не помогает

Автор: Людмила Жукова

Один из неизменных судей кулинарного шоу "МастерШеф" ресторатор Владимир Ярославский рассказал о своей проблеме. Дело в том, что за весь период карантина он набрал 15 килограммов и ему никак не удается от них избавиться.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Факты".

Популярные новости
Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз 05 февраля 2021
Эти знаки Зодиака накроет фантастическим везением в феврале: не упустите шанс! 06 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Синоптики назвали дату потепления в Украине 08 февраля 2021
Эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале 05 февраля 2021
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских 08 февраля 2021
Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля 08 февраля 2021
Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев день, главные приметы 05 февраля 2021
Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс! 09 февраля 2021
Китайский Новый год уже на пороге: когда встречаем и как правильно отпраздновать 07 февраля 2021

Ярославский рассказал, как в это непростое для Украины время карантина он изменился. Даже спортзал не помогает ему прийти в былую форму.

"Я сильно поправился и никак не могу себя заставить вернуться к своему предыдущему весу, внешнему виду и образу жизни. Даже не могу сказать, что мне мешает. Поправился, наверное, килограммов на пятнадцать за прошедший год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин", - поведал Владимир.

Судья популярного шоу и не скрывает, что очень любит поесть. Видимо, именно это мешает ему похудеть.

"Что есть, то есть. К тому же, когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться. Плюс не очень активный образ жизни. А я, буду откровенен, люблю поесть. Так что мне постоянно хочется всего", - рассказал он.

Владимир Ярославский поправился на 15 кг (фото: fakty.ua)

В этом году Ярославский мечтает похудеть и открыть свой маленький бар для души.

"Да, похудеть необходимо. А еще хочу открыть свой небольшой ресторанчик и заняться изучением языков. Что касается большого отдыха, то строю планы только на 2022 год. Думаю, тогда это станет возможным", - рассказал Владимир.

Как мы писали ранее, журналисты рассказали всю правду про МастерШеф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МастерШеф
Читайте также
Журналисты рассказали всю правду про МастерШеф: я через раз плачу (видео)
Эктор Хименес-Браво впервые засветил свой роскошный дом под Киевом
Прогноз погоды