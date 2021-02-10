Судья "МастерШефа" внезапно набрал 15 кг: даже зал не помогает

Ярославский рассказал, как в это непростое для Украины время карантина он изменился. Даже спортзал не помогает ему прийти в былую форму.

"Я сильно поправился и никак не могу себя заставить вернуться к своему предыдущему весу, внешнему виду и образу жизни. Даже не могу сказать, что мне мешает. Поправился, наверное, килограммов на пятнадцать за прошедший год. Конечно, хожу в спортзал, но не регулярно. Да и залы часто закрываются на карантин", - поведал Владимир.

Судья популярного шоу и не скрывает, что очень любит поесть. Видимо, именно это мешает ему похудеть.

"Что есть, то есть. К тому же, когда находишься постоянно среди вкусной еды, сложно удержаться. Плюс не очень активный образ жизни. А я, буду откровенен, люблю поесть. Так что мне постоянно хочется всего", - рассказал он.

Владимир Ярославский поправился на 15 кг (фото: fakty.ua)

В этом году Ярославский мечтает похудеть и открыть свой маленький бар для души.

"Да, похудеть необходимо. А еще хочу открыть свой небольшой ресторанчик и заняться изучением языков. Что касается большого отдыха, то строю планы только на 2022 год. Думаю, тогда это станет возможным", - рассказал Владимир.