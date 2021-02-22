ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Супруга экс-"Холостяка" Михайлюка рассказала, когда родит

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 15:30
Супруга экс-"Холостяка" Михайлюка рассказала, когда родит Модель Даша Хлыстун беременна первенцем (фото: instagram. com. flymax305)
Автор: Людмила Жукова

Жена бывшего участника шоу "Холостяк 10" Макса Михайлюка Дарья Хлыстун рассказала, когда собирается родить ребенка. Недавно девушка сообщила, что у нее родится девочка. На этот раз модель поведала подписчикам, на каком сроке беременности она сейчас.

Об этом факте она написала на своей страничке в Instagram.

"Исходя из чаще задаваемых вопросов, подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок, ведь мне то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели. И мое любимое фото, кстати", - написала Даша.

Судя по этой информации, первенец у Даши появится в апреле.

Супруга экс-&quot;Холостяка&quot; Михайлюка рассказала, когда родитДарья Хлыстун рассказала, когда родит первенца (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.

Как мы писали ранее, беременная невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Холостяк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга
Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга