Дружина екс-"Холостяка" Михайлюка розповіла, коли народить

Дружина колишнього учасника шоу "Холостяк 10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун розповіла, коли збирається народити дитину. Нещодавно дівчина повідомила, що у неї народиться дівчинка. На цей раз модель розповіла передплатникам, на якому терміні вагітності вона зараз.

Про цей факт вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Виходячи з частих запитань, подумала, а чого, власне, з вами не поділитися тим, який термін, адже мені вже скоро народжувати. Пузожителю майже 32 тижні. І моє улюблене фото, до речі", - написала Вона.

Судячи з цієї інформації, первісток у Даші з'явиться в квітні.

Дар'я Хлистун розповіла, коли народить первістка (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.

"Я до вагітності взагалі не їла випічку і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", – розповіла вона.