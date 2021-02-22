ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дружина екс-"Холостяка" Михайлюка розповіла, коли народить

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 15:30
Дружина екс-"Холостяка" Михайлюка розповіла, коли народить Модель Даша Хлистун вагітна первістком (фото: instagram. com. flymax305)
Автор: Людмила Жукова

Дружина колишнього учасника шоу "Холостяк 10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун розповіла, коли збирається народити дитину. Нещодавно дівчина повідомила, що у неї народиться дівчинка. На цей раз модель розповіла передплатникам, на якому терміні вагітності вона зараз.

Про цей факт вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Виходячи з частих запитань, подумала, а чого, власне, з вами не поділитися тим, який термін, адже мені вже скоро народжувати. Пузожителю майже 32 тижні. І моє улюблене фото, до речі", - написала Вона.

Судячи з цієї інформації, первісток у Даші з'явиться в квітні.

Дружина екс-&quot;Холостяка&quot; Михайлюка розповіла, коли народитьДар'я Хлистун розповіла, коли народить первістка (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.

"Я до вагітності взагалі не їла випічку і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", – розповіла вона.

Як ми писали раніше, вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Зміна прописки за допомогою додатку "Дія": як і коли запрацює ця послуга
Зміна прописки за допомогою додатку "Дія": як і коли запрацює ця послуга