Супруга экс-"Холостяка" Михайлюка рассказала, когда родит

"Исходя из чаще задаваемых вопросов, подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок, ведь мне то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели. И мое любимое фото, кстати", - написала Даша.

Судя по этой информации, первенец у Даши появится в апреле.

Дарья Хлыстун рассказала, когда родит первенца (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.