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Супруга экс-"Холостяка" Михайлюка рассказала, когда родит

Автор: Людмила Жукова

Жена бывшего участника шоу "Холостяк 10" Макса Михайлюка Дарья Хлыстун рассказала, когда собирается родить ребенка. Недавно девушка сообщила, что у нее родится девочка. На этот раз модель поведала подписчикам, на каком сроке беременности она сейчас.

Об этом факте она написала на своей страничке в Instagram.

"Исходя из чаще задаваемых вопросов, подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок, ведь мне то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели. И мое любимое фото, кстати", - написала Даша.

Судя по этой информации, первенец у Даши появится в апреле.

Дарья Хлыстун рассказала, когда родит первенца (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Ранее избранница Макса Михайлюка призналась, что с начала беременности успела поправиться на 15 килограммов.

"Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и надбавка в весе уже плюс 15", – рассказала она.

Как мы писали ранее, беременная невеста "Холостяка 10" проговорилась о деталях тайного романа.

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