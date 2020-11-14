Свадьбы играть больше нельзя: что запрещено, а что можно делать 14 ноября

На Кузьму, 14 ноября, по традиции, доигрывали последние свадьбы
14 ноября 2020 в народе принято чтить память двух братьев бессребреников Космы (Кузьмы) и Дамиана (Демьяна). Святых считают хранителями домашнего очага и покровителями ремесленников - преимущественно кузнечного дела и женского рукоделия.
В этот день женщины начинали прясть шерсть, чтобы изготовить теплые зимние вещи, также на Кузьму доигрывали последние свадьбы, пишет segodnya. Что можно и нельзя делать в этот день, главные приметы и традиции - читайте в материале Styler.
Другие названия праздника: Кузьмы, Кузьминки осенние, "Курьи именины".
В этот день девушки собирались, накрывали стол и приглашали парней. Обязательно на столе должна была быть куриная лапша, другие блюда из курятины, каша.
Посиделки часто длились до рассвета, после чего молодые люди должны были соблюсти необычную традицию - они отправлялись воровать соседских кур. Считалось, что в хозяйстве, где украли курицу, будет много кур в следующем году.
В этот день справлялись также "курьи именины". Было принято, чтобы богатые родственники дарили бедным кур.
Косме и Дамиану нужно молиться о душевном и телесном исцелении, о просвещении разума, научении грамоте и о помощи в трудном учении, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага
14 ноября строго нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать. Необходимо помириться с родственниками, с которыми вы в ссоре.
Следует простить обиды и другим людям.
В этот день принято подавать милостыню. Только смотреть в глаза тому, кому даете деньги, категорически запрещено. Иначе - быть беде.
А еще в этот день после купания младенца нельзя выливать воду на улицу. В противном случае малыш будет плохо спать и много плакать.
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