Свадьбы играть больше нельзя: что запрещено, а что можно делать 14 ноября

14 ноября 2020 в народе принято чтить память двух братьев бессребреников Космы (Кузьмы) и Дамиана (Демьяна). Святых считают хранителями домашнего очага и покровителями ремесленников - преимущественно кузнечного дела и женского рукоделия.

В этот день женщины начинали прясть шерсть, чтобы изготовить теплые зимние вещи, также на Кузьму доигрывали последние свадьбы, пишет segodnya. Что можно и нельзя делать в этот день, главные приметы и традиции - читайте в материале Styler.

Главные традиции 14 ноября

Другие названия праздника: Кузьмы, Кузьминки осенние, "Курьи именины".

В этот день девушки собирались, накрывали стол и приглашали парней. Обязательно на столе должна была быть куриная лапша, другие блюда из курятины, каша.

Посиделки часто длились до рассвета, после чего молодые люди должны были соблюсти необычную традицию - они отправлялись воровать соседских кур. Считалось, что в хозяйстве, где украли курицу, будет много кур в следующем году.

В этот день справлялись также "курьи именины". Было принято, чтобы богатые родственники дарили бедным кур.

Косме и Дамиану нужно молиться о душевном и телесном исцелении, о просвещении разума, научении грамоте и о помощи в трудном учении, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага

Что нельзя делать на Кузьмы

14 ноября строго нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать. Необходимо помириться с родственниками, с которыми вы в ссоре.

Следует простить обиды и другим людям.

В этот день принято подавать милостыню. Только смотреть в глаза тому, кому даете деньги, категорически запрещено. Иначе - быть беде.

А еще в этот день после купания младенца нельзя выливать воду на улицу. В противном случае малыш будет плохо спать и много плакать.

Приметы на Кузьмы, 14 ноября

Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.

Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.

Снег пошел 14 ноября - весной половодье будет.

Лист на дереве остается - в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода.

Если мороз слабый, то зима наступит нескоро.

День теплый - зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой.

Кошка мяукает - будет невезение.

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