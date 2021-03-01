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Светлана Лобода тайно выступила в Киеве

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 22:12
Светлана Лобода тайно выступила в Киеве Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, тайно выступила в Киеве. В сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке.

Видео опубликовали у себя в Instagram украинский модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская. Кроме того, сама Лобода также добавила видео к себе в сториз.

"Ты открыла весну и распустились тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно", - написала Литковская.

Светлана Лобода тайно выступила в Киеве

Светлана Лобода тайно выступила в Киеве

Скриншоты с Instagram

Напомним, известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко считает, что запас народной любви к Ани Лорак и Светлане Лободе, которые живут и работают в России, не иссяк. По его словам, певицы просто боятся возвращаться в украинский шоу-бизнес.

Гончаренко заявил, что артистки просто попали в свое время под горячую руку и на них обиделись и ополчились некоторые украинские слушатели. Но он вспомнил, что Лорак выступала в Киеве в 2017 году на 15-летнем юбилее балета Freedom. Тогда она спела одну песню, а зал встал, после чего певица расплакалась.

Мы также писали о том, Ани Лорак похвасталась продуктивной работой в Киеве. В Январе певица вернулась в столицу Украины, вероятно для того, чтобы снять свой новый клип.

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