Світлана Лобода таємно виступила в Києві

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе в Москві, таємно виступила в Києві. У мережі з'явились відео з виступу артистки на закритій вечірці.

Відео опублікували у себе в Instagram український модельєр грузинського походження Бічолла Тетрадзе і дизайнер Лілія Літковська. Крім того, сама Лобода також додала відео до себе в сторіз .

"Ти відкрила весну і зацвіли тюльпани. Спасибі. Це сюрприз-секрет і свято одночасно", - написала Літковська.

Нагадаємо, відомий український телепродюсер Олексій Гончаренко вважає, що запас народної любові до Ані Лорак і Світлані Лободі, які живуть і працюють у Росії, не вичерпався. За його словами, співачки просто бояться повертатися в український шоу-бізнес.

Гончаренко заявив, що артистки просто потрапили у свій час під гарячу руку і на них образились і ополчилися деякі українські слухачі. Але він згадав, що Лорак виступала в Києві у 2017 році на 15-річному ювілеї балету Freedom. Тоді вона заспівала одну пісню, а зал встав, після чого співачка розплакалася.

Ми також писали про те, Ані Лорак похвалилася продуктивною роботою в Києві. У Січні співачка повернулася до столиці України, ймовірно для того, щоб зняти свій новий кліп.