UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Светлана Лобода тайно выступила в Киеве

Автор: Lite

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, тайно выступила в Киеве. В сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке.

Видео опубликовали у себя в Instagram украинский модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская. Кроме того, сама Лобода также добавила видео к себе в сториз.

"Ты открыла весну и распустились тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно", - написала Литковская.

Скриншоты с Instagram

Напомним, известный украинский телепродюсер Алексей Гончаренко считает, что запас народной любви к Ани Лорак и Светлане Лободе, которые живут и работают в России, не иссяк. По его словам, певицы просто боятся возвращаться в украинский шоу-бизнес.

Гончаренко заявил, что артистки просто попали в свое время под горячую руку и на них обиделись и ополчились некоторые украинские слушатели. Но он вспомнил, что Лорак выступала в Киеве в 2017 году на 15-летнем юбилее балета Freedom. Тогда она спела одну песню, а зал встал, после чего певица расплакалась.

Мы также писали о том, Ани Лорак похвасталась продуктивной работой в Киеве. В Январе певица вернулась в столицу Украины, вероятно для того, чтобы снять свой новый клип.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шоубизЛобода
Читайте также
Нет ощущения потери: Кароль сделала откровенное признание о больших переменах в жизни
Не как "Гринджолы": Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение
Прогноз погоды