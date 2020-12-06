Сын Чапкиса прокомментировал брак отца с избранницей младше на 52 года (видео)

Известный украинский артист, хореограф и звездный судья в шоу "Танцы со звездами" недавно снова женился. 90-летний артист взял в жены женщину, которая младше него на 52 года. Сын легендарного украинского танцовщика Григория Чапкиса Грег, который неожиданно прилетел к отцу в Украину из Америки, рассказал об отношениях с хореографом, а также о том, как относится к его новоиспеченной супруге. Об этом он рассказал в интервью "Светской жизни".

Грег — 41-летний сын Григория Чапкиса, который живет в Америке и впервые за год смог увидеться со своими родственниками в Украине. Вернувшись в Киев, он был приятно удивлен тем, что его отец на 91-м году жизни решил снова создать семью. Он также развеял слухи о том, что дети хореографа негативно относятся к браку с настолько молодой избранницей.

"Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который за тобой ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папочку", — делится Грег.

Также сын артиста рассказал об отношениях со своим отцом, которые у них складываются сейчас.

"Я не мог дождаться, когда я сюда доеду и просто почувствую момент с моим папой. Этот сюрприз удался, я очень рад. Рад, что я попал со своего американского мира в его в шоу, которое он очень любит. Вся наша семья — мы все танцовщики, мы хотим, чтобы он просто нами гордился и мне просто приятно было, что я попал на шоу, с ним сидел рядом. Я никогда этого не забуду, и он тоже", — добавил Грег.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых трогательных моментах суперфинала шоу "Танцы со звездами".

Как мы ранее писали, ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на паркете шоу в качестве танцовщицы и поразила телезрителей.