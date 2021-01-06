Сыро, сильный ветер и местами снег: погода на Рождество будет неприятная

Погода в Украине в среду, 6 января, ожидается неприятная в большинстве регионов страны. Сильных осадков почти нигде не будет, но синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны без существенных осадков, пасмурно и ожидается сильный ветер. Ночью в регионе температура опустится до -3 -1 градуса, днем от +1 до +3 градусов, в Днепре и Харьков до +5 +7 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, но будет пасмурно и ветрено. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +4 градусов, днем в большинстве областей от +9 до +13 градусов. В Крыму сильный ветер, без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

На севере страны мокрый снег будет идти ночью, днем без существенных осадков, пасмурно и сильный ветер с порывами. Ночью от -4 до -2 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

В западной части синоптики прогнозируют мокрый снег и снег в ночные часы, днем без осадков. В Ужгороде днем может пройти дождь. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -1 до +3 градусов, днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В центральной части страны снег и мокрый снег пройдет ночью, днем без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

В Киеве 6 января ночью будет идти мокрый снег, днем будет сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами.

Карта погоды в Украине на среду, 6 января

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Украину вернутся морозы.

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