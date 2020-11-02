С сюрпризами: синоптик рассказала, какой будет зима в этом году

Зима в Украине не будет холодной и суровой (коллаж РБК-Украина)

Синоптик сообщила, что зима в Украине в этом году будет аномально теплой

Погода зимой в Украине не будет суровой и холодной. Зимние месяцы в этом году обещают быть аномально теплыми, к примеру, как и в прошлом году. Такой прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"По прогнозами мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия. Такой же прогноз давали и в прошлом году. Но есть некоторые нюансы", – рассказала Балабух "Обозревателю".

На погодные условия в Украине окажет непосредственное влияние холодное течение в тропиках Тихого океана. Эксперт также не исключила погодные сюрпризы в виде морозов посреди аномально теплой зимы.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы. В результате это приводит к тому, что усиливаются меридиональные процессы над Европой. Это приводит к тому, что может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не исключаются", – предупреждает климатолог.

Балабух сообщила, что этой зимой Украина будет испытывать дефицит осадков, как и прошлой зимой.

"Мы видим, что у нас начался очень серьезный засушливый период. С мая прошлого года атмосферная засуха перешла в гидрологическую. Кратковременные осадки сменили ситуацию только на западе Украины. А на востоке ситуация не меняется. Надеяться на большие осадки не приходится. И даже если они будут, они не перекроют дефицита воды, который уже сформировался", – рассказала Балабух.

Как мы рассказывали ранее, синоптики рассказали, ждать ли украинцам снег в ноябре.