ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленая трава или мороз? Синоптики рассказали, будет ли снег в ноябре

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 08:57
Зеленая трава или мороз? Синоптики рассказали, будет ли снег в ноябре Будет ли снег в ноябре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Синоптики рассказали, ждать ли снега в ноябре

Синоптики рассказали, ждать ли украинцам снег в ноябре. Отметим, что третий месяц осени начался в стране классически - с дождей и похолодания.

В последние годы ледяные осадки иногда проходили в Украине и в ноябре, сообщают в сюжете ТСН.

"И про первый снег. Несмотря на то, что несколько лет первый снег выпадал в первой половине ноября, в этом году, говорят синоптики его так рано ждать не стоит. Скорее всего до конца ноября никаких снеговиков мы лепить не будем", - рассказала ведущая в сюжете.

Отметим, что во время выхода программы об осадках, на Западной Украине 1 ноября выпал снег. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео первого снега в Карпатах и снежного покрова в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По прогнозу экспертов, морозов в ноябре тоже ждать не стоит, а вот дожди будут щедро поливать украинскую землю в последнем осеннем месяце.

Кстати, погода в Украине в ноябре 2020 будет удивлять украинцев резкими перепадами температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов – от +24 до -24 градусов. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что этот месяц будет холодным, дождливым и пасмурным

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз на ноябрь, который обещает аномальную погоду.

Также мы писали о том, что украинцам пообещали еще одно "бабье лето", после которого ударят морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни снег
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Решение КСУ это проявление заговора старых элит и олигархов, - Зеленский