Зеленая трава или мороз? Синоптики рассказали, будет ли снег в ноябре

Будет ли снег в ноябре (коллаж РБК-Украина)

Синоптики рассказали, ждать ли снега в ноябре

Синоптики рассказали, ждать ли украинцам снег в ноябре. Отметим, что третий месяц осени начался в стране классически - с дождей и похолодания.

В последние годы ледяные осадки иногда проходили в Украине и в ноябре, сообщают в сюжете ТСН.

"И про первый снег. Несмотря на то, что несколько лет первый снег выпадал в первой половине ноября, в этом году, говорят синоптики его так рано ждать не стоит. Скорее всего до конца ноября никаких снеговиков мы лепить не будем", - рассказала ведущая в сюжете.

Отметим, что во время выхода программы об осадках, на Западной Украине 1 ноября выпал снег. Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео первого снега в Карпатах и снежного покрова в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По прогнозу экспертов, морозов в ноябре тоже ждать не стоит, а вот дожди будут щедро поливать украинскую землю в последнем осеннем месяце.

Кстати, погода в Украине в ноябре 2020 будет удивлять украинцев резкими перепадами температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов – от +24 до -24 градусов. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что этот месяц будет холодным, дождливым и пасмурным

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз на ноябрь, который обещает аномальную погоду.

Также мы писали о том, что украинцам пообещали еще одно "бабье лето", после которого ударят морозы.