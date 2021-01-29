Та самая женщина: еще у одного экс-участника "Холостячки" обнаружилась любимая за проектом

Один из самых ярких участников "Холостячки", маркетолог и певец Андрей Шатырко признался, что, даже находясь на проекте, в его сердце была другая девушка – не Ксеня Мишина. Но осознал он это лишь после окончания шоу. Так, парень смог посмотреть на себя со стороны и получить немало инсайтов для дальнейшего личностного роста.

Андрей в интервью Павлу Ковчегу в рамках программы "Экспертное мнение" признался, что объективно смог посмотреть на себя со стороны, а также оценить действия других участников, лишь пересмотрев смонтированные выпуски проекта.

"Я увидел в телевизоре пять моделей пацанов. До выхода серий у меня были к каждому вопросы. Например, Андрей Рыбак такой недовольный. Когда серии вышли, я думаю: чувак отстаивает себя, говорит: "Мне не нравится этот поход чертов! Я не буду в него ходить". До этого я же видел только свою модель поведения, а тут увидел пацанов", - рассказал он о своих выводах.

Андрей попал в пятерку участников-фаворитов, а уход из шоу причинил парню огромную боль (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Также Шатырко проанализировал собственные поступки и это помогло ему прокачать новые навыки, вырасти над собой и сделать ценные выводы.

"Я слабину давал: два раза рыдал – в пятой и шестой серии. Я плачу теперь, если совсем плохо. Основной инсайт: очень сильно хотел понравиться Ксюше, пацанам - всем. Потом я это увидел в телеке и понял – так себе выглядит. А еще телекамеры и миллионы это смотрят. Когда я понял, что я стараюсь нравиться, а мне говорят: веди себя нормально. Тоесть мое "стараюсь" - это не то, какой я. Получается, я просто могу себя вести, как обычно. И когда я начал вести себя естественно (десятая серия – после проекта), все мне пишут: красава, ты крутой. Оказывается, можно не просто стараться, а быть собой. Вот там, я себе не нравился – мне хотелось услышать: ты нам нравишься. А сейчас я себе нравлюсь", - признался он.

Андрей посмотрел на себя со стороны во время просмотра шоу (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Также внезапно оказалось, что у него, как и у полуфиналиста Андрея Рыбка, была небезразличная девушка за пределами проекта, но понять, что она та самая маркетолог смог лишь по окончанию шоу.

"Я однолюб, если говорить объективно. Я влюблен в девушку сейчас, два года уже, оказалось. У нас отношения плавающие постоянно. И мне говорят: "А ты же на проект пошел к Ксюше!" Мы в этот момент с ней скорее просто общались. А после проекта меня догнало: "Это же та женщина! Я ее люблю!" Тогда мы вот так рассорились давно, я так поступил. Я это четко ощущаю. Все складывается наилучшим образом", – признался Шатырко.

Андрей признался, что уже два года влюблен

Напомним, что ранее Андрей Рыбак показал совместное фото с любимой, которая ждала его за рамками проекта.