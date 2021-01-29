Та сама жінка: ще у одного екс-учасника "Холостячки" виявилася кохана поза проектом

Один з найяскравіших учасників "Холостячки", маркетолог і співак Андрій Шатирко зізнався, що, навіть перебуваючи на проекті, в його серці була інша дівчина – не Ксеня Мішина. Але він усвідомив це лише після закінчення шоу. Так, хлопець зміг подивитися на себе з боку і отримати чимало інсайтів для подальшого особистісного зростання.

Андрій в інтерв'ю Павлу Ковчегу в рамках програми "Експертна думка" зізнався, що об'єктивно зміг подивитися на себе зі сторони, а також оцінити дії інших учасників, лише переглянувши змонтовані випуски проекту.

"Я побачив у телевізорі п'ять моделей пацанів. До виходу серій у мене були до кожного питання. Наприклад, Андрій Рибак такий незадоволений. Коли серії вийшли, я думаю: чувак выдстоює себе, говорить: "Мені не подобається цей похід чортів! Я не буду в нього ходити". До цього я бачив тільки свою модель поведінки, а тут побачив пацанів", - розповів він про свої висновки.

Андрій потрапив до п'ятірки учасників-фаворитів(фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Також Шатирко проаналізував власні вчинки і це допомогло йому прокачати нові навички, вирости над собою і зробити цінні висновки.

"Я слабину давав: два рази ридав – в п'ятій і шостій серії. Я плачу тепер, якщо зовсім погано. Основний інсайт: дуже сильно хотів сподобатися Ксюші, пацанам - всім. Потім я це побачив у телику і зрозумів – так собі виглядає. А ще телекамери і мільйони це дивляться. Коли я зрозумів, що я намагаюся подобатися, а мені кажуть: веди себе нормально. Тобто моє "прагну" - це не те, який я. Виходить, я просто можу себе вести, як зазвичай. І коли я почав вести себе природно (десята серія – після проекту), всі мені пишуть: красава, ти крутий. Виявляється, можна не просто стратися, а бути собою. Ось там, я собі не подобався – мені хотілося почути: ти нам подобаєшся. А зараз я собі подобаюся", - зізнався він.

Андрій подивився на себе зі сторони під час перегляду шоу (фото: instagram.com/andrew_shatyrko)

Також раптово виявилося, що у нього, як і у півфіналіста Андрія Рибка, була небайдужа дівчина за межами проекту, але зрозуміти, що вона та сама маркетолог зміг лише після закінчення шоу.

"Я однолюб, якщо говорити об'єктивно. Я закоханий в дівчину зараз, два роки вже, виявилося. У нас відносини плаваючі постійно. І мені кажуть: "А ти ж на проект пішов до Ксюші!" Ми в цей момент з нею швидше просто спілкувалися. А після проекту мене наздогнало: "Це ж та жінка! Я її люблю!" Тоді ми ось так посварилися давно, я так вчинив. Я це чітко відчуваю. Все складається найкращим чином", – зізнався Шатирко.

Андрій зізнався, що вже два роки закоханий

Нагадаємо, що раніше Андрій Рибак показав спільні фото з коханою, яка чекала його за рамками проекту.