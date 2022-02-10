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Talk to me: топ-5 подкастов, которые помогут быстрее заговорить на английском

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Четверг 10 февраля 2022 20:09
Talk to me: топ-5 подкастов, которые помогут быстрее заговорить на английском Как быстрее заговорить на английском (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Учебники, правила, зубрежка новых слов, грамматика – неизбежные этапы в изучении любого иностранного языка. Но чтобы заговорить, книжек будет недостаточно.

Эти 5 подкастов помогут научиться воспринимать речь на слух – а там уже и до выражения собственных мыслей на англиском рукой подать.

Как и в любом другом языке, в анлийском – множество устойчивых выражений, идиом и сленга. Подкаст поможет окунуться в живой язык, который используют в повседневной речи обычные люди, носители языка. Диалог в студии – медленнее, чем речь людей на улице, так что поспеть за их мыслями – вполне реально.

Серия подкастов для тех, у кого начальный и средний уровни англиского. Каждый из подкастов длится примерно 25 минут. Ведущие разыгрывают сценарии, с которыми человек может столкнуться в повседневности. Форма подачи – живая и увлекательная, не заскучаешь!

Talk to me: топ-5 подкастов, которые помогут быстрее заговорить на английском Чтобы учить язык стало веселее! (фото: pexels.com)

Для тех, кому английский язык нужен по делу: чтобы подготовиться к деловой встрече или заняться бизнесом с иностранными партнерами. Каждый эпизод отличается четкой структурой, с текстовыми расшифровками, тестами и пояснениями к новым словам.

Учебные подкасты от преподавателей Джеффа Маккуилан и Люси Тце, лингвистов с учеными степенями. Каждый эпизод – это разыгранный ведущими диалог между двумя персонажами, разбор использованных слов, значений и их употребления. Английский звучит гораздо медленнее, чем в обычной жизни, происходящее в студии легко понять.

Серия подкастов для самых разных уровней подготовки, от нулевого до продвинутого. Сначала ведущий разыгрывает какую-либо ситуацию, затем ее нужно прослушать в замедленном темпе, а далее идет культурная справка, разъяснение новых слов и в заключение – грамматика.

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