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Talk to me: топ-5 підкастів, які допоможуть швидше заговорити англійською

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Четвер 10 лютого 2022 20:09
Talk to me: топ-5 підкастів, які допоможуть швидше заговорити англійською Як швидше заговорити англійською (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Підручники, правила, зубріння нових слів, граматика – неминучі етапи у вивченні будь-якої іноземної мови. Але щоб заговорити, книжок буде недостатньо.

Ці 5 підкастів допоможуть навчитися сприймати мову на слух – а там вже і до вираження власних думок англійською рукою подати.

Як у будь-якій іншій мові, в анлійській – безліч стійких виразів, ідіом і сленгу. Підкаст допоможе окунутися в живу мову, яку використовують в повсякденному житті звичайні люди, носії мови. Діалог в студії – повільніший, ніж мова людей на вулиці, тож встигнути за їх думками – цілком реально.

Серія підкастів для тих, у кого початковий і середній рівні. Кожен з них триває приблизно 25 хвилин. Ведучі розігрують сценарії, з якими людина може зіткнутися в повсякденності. Форма подачі – жива і захоплююча, не занудьгуєш!

Talk to me: топ-5 підкастів, які допоможуть швидше заговорити англійською Щоб вичати мову стало цікавіше! (фото: pexels.com)

Для тих, кому англійська потрібна не просто так, а у справі: щоб підготуватися до ділової зустрічі або зайнятися бізнесом з іноземними партнерами. Кожен епізод відрізняється чіткою структурою, з текстовими розшифровками, тестами і поясненнями до нових слів.

Навчальні подкасти від викладачів Джеффа Маккуїлан і Люсі Тце, лінгвістів з вченими ступенями. Кожен епізод – це розіграний ведучими діалог між двома персонажами, розбір використаних слів, значень і їх вживання. Англійська звучить набагато повільніше, ніж у звичайному житті, тож те, що відбувається в студії, легко зрозуміти.

Серія подкастів для різних рівнів підготовки, від нульового до просунутого. Спочатку ведучий розігрує якусь ситуацію, потім її потрібно прослухати в уповільненому темпі, а далі йде культурна довідка, роз'яснення нових слів і на закінчення – граматика.

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