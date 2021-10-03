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Танцы со звездами 2021: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей шоу

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Воскресенье 03 октября 2021 21:21
Танцы со звездами 2021: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей шоу Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами" в новом эфире сегодня, 3 октября, покажут выступление одиннадцати пар участников. Судья проекта Екатерина Кухар призналась, что потенциал победителя в этом сезоне есть у Дмитрия Кадная и Артура Логая.

Об этом прима Национального театра оперы и балета рассказала в программе "Світське життя".

"В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай", - рассказала балерина.

Екатерина также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.

"Он как-то волнуется, я не понимаю почему. У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего! Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может меня приревновать, ура", - отметила Кухар.

Напомним, букмекеры из одного сайта считают, что больше всего шансов, чтобы вылететь из проекта у каратиста Станислава Горуны, а также у Олега Михайлюты, которого все больше знают как Фагота.

Мы также писали о том, что Влад Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021". Влад характеризует танцы певца как своеобразные и специфические, но не видит в этом ничего плохого.

После выступления Джамалы Яма заявил, что это был "не самый сложный номер", однако певица не согласилась с судьей.

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Танцы со звездами Екатерина Кухар
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