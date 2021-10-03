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Танці з зірками 2021: Катерина Кухар назвала потенційних переможців шоу

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Неділя 03 жовтня 2021 21:21
Танці з зірками 2021: Катерина Кухар назвала потенційних переможців шоу Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Роман Мирончук

"Танці з зірками" в новому ефірі сьогодні, 3 жовтня, покажуть виступ одинадцяти пар учасників. Суддя проекту Катерина Кухар зізналася, що потенціал переможця в цьому сезоні є у Дмитра Кадная і Артура Логая.

Про це прима Національного театру опери та балету розповіла в програмі "Світське життя".

"У цьому сезоні це звичайно ж Каднай, який проявив себе дуже темпераментно, і Артур Логай", - розповіла балерина.

Катерина також зізналася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги за проєктом Макса Чмерковського.

"Він якось хвилюється, я не розумію чому. У нас була тільки пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій чоловік може мене приревнувати, ура", - зазначила Кухар.

Нагадаєммо, букмекери з одного сайту вважають, що найбільше шансів, щоб вилетіти з проєкту у каратиста Станіслава Горуни, а також У Олега Михайлюти, якого все більше знають як Фагота.

Ми також писали про те, що Влад Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021". Влад характеризує танці співака як своєрідні і специфічні, але не бачить в цьому нічого поганого.

Після виступу Джамали Яма заявив, що це був "не найскладніший номер", проте співачка не погодилася з суддею.

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